$!Destaca Gobernadora reencuentro de Culiacán con sus espacios públicos durante el Grito

Al ser cuestionada sobre el significado de la celebración, Domínguez Nava señaló que la Independencia de México generó condiciones de libertad y democracia que actualmente deben ser disfrutadas por la ciudadanía.

Durante la ceremonia del Grito de Independencia en Culiacán, la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, destacó la asistencia de ciudadanos a la celebración y señaló que la festividad representa para la capital sinaloense un reencuentro con sus espacios públicos.

“Pues muchísimo, porque andamos celebrando a nuestro país, andamos celebrando a México, la independencia nos generó libertad, democracia y hoy estamos viviendo y hay que disfrutar las libertades que hoy tenemos”, expresó.

La Gobernadora señaló que, particularmente para Culiacán, la celebración tiene un significado adicional por el regreso de la población a los espacios públicos para participar en una festividad.

“Esta festividad para Culiacán es el reencuentro con sus espacios públicos. En ese sentido, nos da gusto que la gente asista a esta plaza”, dijo.

Domínguez Nava también calificó como buena la asistencia registrada durante la celebración y señaló que su presencia en el lugar buscaba acompañar a la ciudadanía.

“Pues muy buena. Lo importante es que la gente quiera venir, aquí este presente”, manifestó.

Este 15 de septiembre se conmemoran 216 años del inicio de la Independencia de México, con celebraciones en distintas partes del País.