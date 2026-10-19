$!Destaca Graciela Domínguez aporte de la Sociología para mejorar decisiones de gobierno

La Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, destacó la importancia de los profesionales de la Sociología y las Humanidades para contribuir a la toma de decisiones de los gobiernos, al asistir a la conmemoración del 44 aniversario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución de la que egresó. Durante el evento, la Gobernadora señaló que los conocimientos de estas disciplinas permiten comprender los cambios en la sociedad y orientar las acciones de las autoridades ante los retos sociales. “Tenemos grandes retos donde nuestra vida social es cambiante y siempre es necesario contar con profesionistas de la Sociología. Nosotros desde el gobierno observamos la importancia de contar con este tipo de profesionistas”, expresó.





Domínguez Nava recordó su paso por las aulas de la Facultad, de la que egresó en 1998 de la Licenciatura en Sociología, y relató cómo su trayectoria profesional la llevó a desempeñarse en distintos cargos públicos, hasta asumir la titularidad del Gobierno de Sinaloa. “Quiero decirles que egresé en 1998, y me dediqué a la política, poco a poco fui encontrando a qué me iba a dedicar, y hoy tengo el gran reto de estar en esta gran responsabilidad, en un escenario por ciento diferente, pero me siento muy orgullosa de estar como Gobernadora y me siento profundamente orgullosa de la formación académica que yo recibí en esta Facultad”, dijo. La Gobernadora afirmó que su preparación universitaria ha sido útil en su desempeño como Diputada local y federal, Secretaria de Educación y ahora al frente de la Administración estatal.



