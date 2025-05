La ciudadanía ha mostrado mayor interés de lo acostumbrado en involucrarse en las próximas elecciones, en las que se votarán por cargos del Poder Judicial, y podría deberse a que los partidos políticos no son partícipes, señaló el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda.

Precisó que, en total, han recibido 8 mil 164 solicitudes ciudadanas para fungir como personas observadoras electorales, pero han rechazado alrededor del 30 por ciento porque están inscritas en partidos políticos.

“Hasta este momento acreditadas son 3 mil 461 personas en todo el estado. El distrito que más personas observadoras tiene acreditadas es el distrito 3, que tiene 831. En total tenemos 8 mil 164 solicitudes y apenas hemos aprobado 3 mil 461, aunque es un número extraordinario. Nunca habíamos tenido en Sinaloa tantos observadores, ni en el País, en el País hay más de 300 mil solicitudes”, destacó.

“Es posible que se deba a que no participan los partidos políticos, y muchas personas, militantes o simpatizantes de los partidos acostumbradas a involucrarse en los procesos electorales, hoy no tienen la oportunidad porque no hay candidaturas de los partidos. Quizá a eso se deba el alto número de solicitudes que hemos recibido, porque no hay representantes de partidos, no hay esa posibilidad de participación, es solo ciudadana”, planteó el funcionario.

Apuntó que otra explicación a este aumento en el número de solicitudes sea a que son personas ligadas o simpatizantes de alguna de las candidaturas, y tienen interés de vigilar la elección para su correcto desarrollo.

“Otra posibilidad que a mí me gustaría mucho que fuera, es que fueran representantes de los candidatos y candidatas, no como tal porque no existe la figura, pero a lo mejor una candidata, un candidato tiene amigos que quieren participar, que quieren observar el proceso porque simpatizan con alguna candidaturas, eso sería bastante bueno”, dijo Ruelas Miranda.

Por distritos, la Junta Local del INE ha aprobado 347 observadores electorales en el distrito 1 de Mazatlán; 463 en el distrito 2 de Ahome; 831 en el distrito 3 de Guamúchil; 415 en el distrito 4 de Guasave; 251 en el distrito 5 de Culiacán; 710 en el distrito 6 de Mazatlán; y 420 en el distrito 7 de Culiacán.

El vocal ejecutivo del INE explicó que esta figura de observador electoral no puede ejercer alguna acción más allá de mirar el transcurso de toda la elección, desde las sesiones de la Junta Local, los preparativos de las casillas, así como el flujo de la jornada electoral.

“No puede intervenir, no puede sustituir a funcionarios de casilla, no tiene acceso a la casilla, tiene acceso a los límites de la casilla, puede observar el desarrollo de la votación, puede observar los cómputos, puede observar todo, las sesiones, puede venir aquí a observar las sesiones, pero solamente pueden observar.

“Después pueden hacer un informe por escrito y presentarlo con el producto de su observación, pero ese día no pueden intervenir de ninguna manera”.