$!Destaca maestra sinaloense entre las 50 mejores docentes del mundo en el Global Teacher Prize

CULIACÁN._ La maestra sinaloense Nelsy Saray Valenzuela Flores fue seleccionada entre los 50 mejores profesores del mundo en el Global Teacher Prize, uno de los reconocimientos más importantes a nivel internacional en el ámbito educativo, en el que participaron docentes de 139 países.

Este premio destaca la importancia de las y los educadores y el hecho de que, en todo el mundo, sus esfuerzos merecen ser reconocidos y celebrados. Asimismo, busca reconocer el impacto de los mejores docentes, no solo en su alumnado, sino también en las comunidades que los rodean.

Este logro coloca a Sinaloa y al país en el escenario global, al reconocer una trayectoria docente comprometida con la educación, la identidad cultural y la transformación social desde las aulas.

Nelsy Saray Valenzuela Flores es reconocida en Sinaloa por su incansable labor en la promoción, preservación y fortalecimiento de la cultura Mayo-Yoreme, así como por su defensa de las tradiciones y saberes ancestrales de los pueblos originarios.

Fue pionera en impulsar la Radio Indígena Yoreme, primera radio comunitaria digital indígena en el norte de Sinaloa, un proyecto reconocido a nivel nacional.