$!Destaca maestra sinaloense entre las 50 mejores docentes del mundo en el Global Teacher Prize

CULIACÁN._ La maestra sinaloense Nelsy Saray Valenzuela Flores fue seleccionada entre los 50 mejores profesores del mundo en el Global Teacher Prize, uno de los reconocimientos más importantes a nivel internacional en el ámbito educativo, en el que participaron docentes de 139 países.
Este premio destaca la importancia de las y los educadores y el hecho de que, en todo el mundo, sus esfuerzos merecen ser reconocidos y celebrados. Asimismo, busca reconocer el impacto de los mejores docentes, no solo en su alumnado, sino también en las comunidades que los rodean.
Este logro coloca a Sinaloa y al país en el escenario global, al reconocer una trayectoria docente comprometida con la educación, la identidad cultural y la transformación social desde las aulas.
Nelsy Saray Valenzuela Flores es reconocida en Sinaloa por su incansable labor en la promoción, preservación y fortalecimiento de la cultura Mayo-Yoreme, así como por su defensa de las tradiciones y saberes ancestrales de los pueblos originarios.
Fue pionera en impulsar la Radio Indígena Yoreme, primera radio comunitaria digital indígena en el norte de Sinaloa, un proyecto reconocido a nivel nacional.
A través de su práctica educativa, ha impulsado el respeto a la diversidad y el reconocimiento de las raíces indígenas entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas que han podido escucharla en diferentes ponencias.
Este reconocimiento contribuye a la preservación y fortalecimiento del tejido social de la comunidad mayo yoreme.
Y que gracias también a una colaboración con la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa se llevó a cabo la exposición Jamuchím: Herencia de la mujer mayo yoreme, donde se expone la riqueza cultural y fuerza histórica de las mujeres de este pueblo originario, la cual estuvo recorriendo todo el estado de Sinaloa.
“Desde la Secretaria de las Mujeres del Estado de Sinaloa, nos sentimos muy orgullosas por la nominación de Nelsy, maestra de comunidades indígenas que pone en alto las raíces del pueblo Yoreme, su trabajo es de impacto positivo para Sinaloa, por eso vamos a seguir trabajando juntas en actividades como la exposición itinerante Jamuchím, una muestra que reconoce el papel de las mujeres en nuestras comunidades Yoremes”, indicó Ana Chiquete Elizalde, Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, quien ha trabajado e impulsado la iniciativa de Nelsy por el pueblo Mayo-Yoreme.