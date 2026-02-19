Destaca Rocha detenciones de reo fugado en 2019 y presuntos extorsionadores en Mazatlán

El Gobernador Rubén Rocha Moya calificó como relevantes las recientes detenciones de un reo que se fugó durante los hechos violentos registrados en 2019 en Culiacán y de dos hombres señalados por presunta extorsión en Mazatlán, al considerar que se trataba de personas que continuaban operando en la entidad.

El Mandatario estatal se refirió a la captura de Roberto “N”, “El Mapache”, quien se evadió del Centro Penitenciario de Aguaruto durante el operativo del “Jueves Negro”, ocurrido en octubre de 2019.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la detención se realizó el martes 17 de febrero en Mazatlán.

Rocha Moya señaló que estas aprehensiones son importantes debido a que, según indicó, los detenidos aún se encontraban activos y generando violencia.

“Pues representan aprehensiones importantes, importantes, pues todavía andaban activos generando violencia y ya se han enviado a la Fiscalía General y esta las envía al penal que corresponde, a Guasave, es federal si así sea el caso”, expresó.

Indicó que será la Fiscalía la instancia encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos y definir si, por la naturaleza de los delitos que se les imputen, deben ser trasladados a un penal de carácter federal, como el ubicado en Guasave.

En el mismo contexto, informó sobre la detención en Mazatlán de Víctor “N” y Luis Alberto “N”, de 47 y 49 años, respectivamente, señalados como presuntos integrantes de una célula delictiva independiente dedicada a la extorsión contra comerciantes del Mercado de Abastos La Yarda.

De acuerdo con la información oficial, ambos habrían obligado a locatarios a firmar pagarés y documentos falsos, además de amenazarlos para exigir pagos, en el marco de un esquema de cobros ilegales.

Las detenciones forman parte de acciones coordinadas entre autoridades federales y estatales para combatir el delito de extorsión en la entidad.

Los casos fueron turnados a la autoridad ministerial correspondiente, que continuará con las investigaciones y determinará las responsabilidades conforme a derecho.