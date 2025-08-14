$!Destaca Rocha Moya que EU considere a Mazatlán y Ahome como destinos seguros

CULIACÁN._ El Gobernador Rubén Rocha Moya, señaló que la alerta de viaje emitida recientemente por Estados Unidos para ciudades de varios estados del País, deja exentos al puerto de Mazatlán, Los Mochis y Topolobampo. En un comunicado, destacó que estas ciudades son claves para el turismo en la entidad y con lo que se reconoce que hay confianza para que turistas locales, nacionales y extranjeros puedan seguir visitando estos destinos en Sinaloa.

“Lo importante a destacar ahora, como positivo del caso es que, Mazatlán se levanta prácticamente del ‘warning’ porque se dice ahí mismo que se puede viajar a Mazatlán a Los Mochis y Topolobampo”, afirmó. Mencionó que en otros momentos sí se había tenido esa alerta de viaje para este importante destino de sol y playa. Asimismo, recalcó que cada País tiene el derecho de hacer sus recomendaciones para sus ciudadanos, y tanto Sinaloa como los demás estados mexicanos incluidos en la alerta son respetuosos de las decisiones y políticas de cada país. Recalcó, además que, pese a las advertencias del Gobierno de Estados Unidos, en Mazatlán se ha registrado un crecimiento del turismo nacional y extranjero.