$!Destaca Rocha reducción de pobreza en Sinaloa, de cara a su cuarto año de gobierno

En particular destacó una reducción de la pobreza en el estado y la regularización del patrimonio familiar.

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya difundió este sábado el primer mensaje de cara a su cuarto Informe de Gobierno, en el que resaltó avances sociales alcanzados durante su administración.

En su spot difundido en redes sociales, el mandatario señala que más de 155 mil sinaloenses habrían salido de la pobreza durante sus cuatro años de gestión, gracias a los programas sociales impulsados por su administración.

Asimismo, mencionó que han brindado certeza jurídica a más de 22 mil familias mediante la entrega de títulos de propiedad, el cual consideró un avance en la dignificación de las condiciones de vida de las y los sinaloenses.

“Escuchar, atener y resolver las necesidades del pueblo es humanismo que transforma. Damos soluciones reales para reducir la pobreza y garantizar el bienestar porque Sinaloa nos une”, resaltó.