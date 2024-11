Destaca Roxana Rubio jornada de elección libre y segura en el PAN Sinaloa

La jornada de elección interna de este 10 de noviembre se desarrolló de manera libre y de manera segura en Sinaloa, destacó la dirigente estatal y Diputada local del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez.

Reportó que las elecciones internas en las que votaron por la dirigencia estatal y nacional se dio con saldo blanco.

Resaltó que esta jornada de elecciones es una manera en que el partido albiazul continúa dando muestras de que abrazan los procesos democráticos para renovarse.

“Aquí en el PAN estamos acostumbrados a las internas, esto es normal para nosotros, aquí no somos Morena, aquí sí hay disidencia, hay gente que no piensa igual, sin embargo, seguimos transitando”, señaló.

“Estoy contenta porque fue una elección libre, fue una elección democrática, y sobre todo, la preocupación de verdad de toda la militancia a nivel estado, que fue una elección sin ningún contratiempo, sin ningún incidente en el tema de la seguridad”, recalcó Roxana Rubio.

Reconoció a las dos aspirantes, Vanessa Sánchez Vizcarra y Wendy Barajas Cortés, por involucrarse en este proceso interno del PAN, pues aseguró que el cargo en disputa es de alta exigencia.

“Nada más se anotaron dos mujeres: Wendy y Vanessa, eso hay que reconocerlo, independientemente de quién ganó. No es fácil ser dirigente de un partido, es por ello que yo no me reelegí”, dijo.