$!Destaca Secretario de Salud expansión hospitalaria y campañas de vacunación infantil en Sinaloa

Explicó que el crecimiento de la población adulta y adulta mayor ha incrementado la incidencia de enfermedades isquémicas del corazón, cáncer y diabetes mellitus, actualmente las tres principales causas de mortalidad en la entidad, lo que ha obligado a redirigir las políticas públicas hacia la prevención y la atención especializada.

“A pesar de que teníamos un Hospital General instalado con una gran capacidad, no había sido posible echarlo a andar. Actualmente, en este año, en marzo, se logró por fin de hacer la apertura del Hospital General de Culiacán, donde los trabajadores cuentan con mejores instalaciones, pero algo bien importante, los pacientes tienen unidades de gran nivel donde pueden ser atendidos”, resaltó.

González Galindo resaltó la apertura del nuevo Hospital General de Culiacán, la reactivación de programas de trasplantes, la instalación de unidades de hemodinamia, la puesta en marcha del Centro Estatal de Radioterapia y la creación de la primera unidad de hemodiálisis pediátrica en la historia de Sinaloa.

El Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, destacó la expansión hospitalaria y el fortalecimiento de la capacidad médica en el estado como uno de los principales logros al frente de la dependencia durante el 2025, en su comparecencia ante la 65 Legislatura del Congreso del Estado.

Detalló que Sinaloa cuenta con 3.1 millones de habitantes, de los cuales 56 por ciento tiene derechohabiencia, situación que demanda un sistema de salud público más sólido y con mayor capacidad resolutiva.

Destacó que el estado se mantiene por debajo de la media nacional en mortalidad materna e infantil, gracias a la coordinación entre IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud.

Asimismo, subrayó la basificación de cerca de 3 mil trabajadores de la salud.

Resaltó que han cumplido con las metas nacionales de vacunación infantil y el fortalecimiento de la atención en salud mental, particularmente con la unidad infantojuvenil y programas de detección temprana del neurodesarrollo y nutrición infantil.

“Actualmente ahora en diciembre en la campaña invernal, también fuimos reconocidos dentro de los tres estados por mejor cobertura de vacunación, y es algo que tenemos que resaltar, que se ha tenido que hacer inversiones extraordinarias, todos los sectores hemos tenido que hacer inversiones extraordinarias, pero siempre que podamos salvar a un niño vale la pena cualquier inversión”, apuntó.

El secretario sostuvo que la transformación del sistema de salud en Sinaloa pasa por invertir en la infancia, la prevención y la atención comunitaria, como ejes para reducir la carga de enfermedad y mejorar la calidad de vida de la población.

Cuestionan caída de consultas y manejo del dengue

Durante la comparecencia, la diputada del PRI Paola Gárate Valenzuela acusó una crisis en los servicios de salud, que entre los años de 2021 y 2025 las consultas generales cayeron 72 por ciento, las de especialidad 85 por ciento y que el gasto de bolsillo de las familias aumentó 44 por ciento, principalmente por la compra de medicamentos y consultas privadas.

La Legisladora cuestionó además la incorporación al IMSS-Bienestar, la pérdida de rectoría estatal y el manejo del dengue.

En ese sentido, advirtió un subejercicio del 74 por ciento del presupuesto en 2024, año en el que se registraron 4 mil 927 casos y 34 defunciones, y exigió planes verificables, transparencia y responsabilidades administrativas.

En respuesta, el secretario Cuitláhuac González Galindo negó el subejercicio, argumentó recortes federales.

Además, aseguró que el estado destinó recursos propios para atender el dengue.

“No hay un subejercicio, pero aquí la siguiente pregunta sería entonces sin dinero, ¿qué hizo? Bueno, pues ahí es donde le hablamos al señor gobernador y le decimos: ‘¿sabe qué?, Pues traemos recortes’ y ellos nos dieron el apoyo para poder ejercer recurso del Estado para poder hacer frente al dengue.

“El año antepasado, el 2024, sí tuvimos cerca de 5 mil casos de dengue, fue una fecha, un año de gran impacto. Diferentes circunstancias intervienen, creo que la más importante es de que todos los que estamos aquí conocíamos un tipo de dengue y resulta que el 2024 pasó lo que pasaba en el COVID, hubo una nueva variante y esa nueva variante empezó a dar mucha lata en todo el estado, pero en toda Latinoamérica, fue algo impresionante”, aseguró.