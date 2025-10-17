$!Destaca Secretario General del IMSS mejoras en infraestructura de hospitales en Sinaloa

El Secretario General del IMSS, Jorge Gaviño Ambriz, destacó mejoras en la infraestructura del instituto en Sinaloa durante la vigésima sesión del Consejo Consultivo en Sinaloa. “El IMSS en Sinaloa está viviendo una transformación profunda. Estamos fortaleciendo la infraestructura, mejorando el equipamiento y priorizando una atención médica oportuna y de calidad. Cada inversión y cada acción responde al compromiso del Instituto con la salud de las y los sinaloenses”, afirmó Gaviño Ambriz.

La delegada del IMSS en Sinaloa y presidenta del Consejo Consultivo, Tania Clarissa Medina López, expuso inversiones en las instalaciones para ampliar y perfeccionar servicios. Entre los resultados detalló que durante 2025 se realizaron 98 procuraciones: 55 en el Hospital General de Zona [HGZ] número 3; 27 en HGZ número 49; y 16 más en el Hospital General Regional (HGR) número 1, beneficiando a 196 pacientes. Además se llevaron a cabo 24 trasplantes renales, de los cuales 19 fueron con donadores cadavéricos y 5 con donadores vivos relacionados.

Por otro lado, informó sobre obras ya culminadas, como el Centro de Mezclas en el Hospital General Regional número 1 en Culiacán, y la sala de Hemodinamia en el HGZ número 3 en Mazatlán. Este último incluye angiógrafos, marcapasos, arcos monoplanares y electrocardiógrafos. Aunado a eso, presentó la remodelación de cuatro salas de hemodiálisis en todo el estado.