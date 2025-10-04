Destaca Sedecom apoyos crediticios a 2 mil mujeres emprendedoras de Culiacán este 2025

La Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio, Janet Faviola Tostado Noriega informó que, en lo que va de 2025, han apoyado a 2 mil mujeres emprendedoras de Culiacán a través de microcréditos destinados a impulsar sus proyectos productivos y fomentar la reactivación de la economía local.

Precisó que la inversión municipal en el Programa de Microfinanciamientos Mujeres Emprendedoras por el Bienestar ha sido de 6 millones de pesos, monto que ha permitido otorgar créditos por un total de 46 millones de pesos a las beneficiarias.

“En este año ya son 6 millones de pesos los que el municipio ha invertido en este programa, y se reflejan en 46 millones de pesos colocados solo en este periodo”, destacó la secretaria.

Desde la implementación del programa en 2022, 6 mil mujeres han recibido apoyo, generando una derrama crediticia acumulada de 108 millones de pesos.

“Este programa forma parte de la reactivación económica que el alcalde impulsa y respalda”, señaló.

Recordó que recientemente, en sesión de Cabildo se aprobó la Primera Adenda del Convenio con Banco Afirme, con una bolsa de 2 millones de pesos que permitirá continuar con el programa.

“Esta inversión inicial de 2 millones de pesos nos permitirá colocar créditos por alrededor de 20 millones de pesos más”, puntualizó.