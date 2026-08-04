$!Destaca Sheinbaum apoyos a productores agrícolas, entre ellos de Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los acuerdos que se alcanzaron con productores agrícolas no solo con los estímulos que se reciben para la comercialización del maíz, sino para la compra de insumos. Indicó que los apoyos benefician a productores agrícolas de todo el País, incluyendo a los de Sinaloa, donde se tiene la mayor producción de maíz.

En la conferencia matutina hizo un enlace al auditorio de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, donde este martes se haría la entrega de incentivos. Ahí, la Secretaria de Agricultura Columba López Rodríguez y la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, entregarán los apoyos acordados con el Gobierno federal. Columba López Rodríguez informó que son 26 mil 800 productoras y productores de maíz que están recibiendo estos incentivos para 3.5 millones de toneladas, 348 mil hectáreas y un total de 4 mil 566 millones de pesos. “Queremos decir que ahorita estamos incorporando más productores, estará abierto nuestro sistema hasta el 15 de agosto y tendremos 15 días más para cualquier aclaración que se quiera hacer”, señaló.

Yeraldine Bonilla Valverde agradeció a nombre de las productoras y productores los apoyos que resultaron de las mesas de trabajo para traer beneficios al campo sinaloense. “Refleja el compromiso que se tiene con agricultores y el campo sinaloense; estamos agradecidos por el enorme esfuerzo para entregar el apoyo otoño invierno 2025-2026”, indicó.