El investigador expuso que los programas de educación inicial de alta calidad pueden incrementar las probabilidades de concluir la educación media superior, acceder a estudios universitarios y obtener mejores ingresos, además de contribuir a reducir la delincuencia y la necesidad de servicios de educación especial.

Estas capacidades, señaló, tienen consecuencias en el desempeño escolar, las oportunidades laborales y las condiciones de vida a largo plazo.

Barnett explicó que los primeros años de vida representan una etapa fundamental para el desarrollo del lenguaje, las habilidades cognitivas, la autorregulación, las relaciones sociales y la salud física y emocional.

Durante la conferencia magistral “Economía de la primera infancia, retorno sobre la inversión y evidencia de impacto de largo plazo”, realizada en el marco de un encuentro organizado por TecSalud, el especialista presentó investigaciones que durante décadas han documentado los efectos de la educación temprana en el desarrollo infantil y en la vida adulta.

MONTERREY, Nuevo León._ La inversión en programas de atención y educación para la primera infancia puede generar beneficios económicos y sociales que superan ampliamente los recursos destinados a su implementación, pero sus resultados dependen de la calidad de los servicios y de las condiciones en las que se desarrollan los niños, afirmó Steven Barnett, director fundador del National Institute for Early Education Research (NIEER) de Rutgers University.

Entre los resultados económicos de las investigaciones presentadas destacó que algunos programas han generado retornos superiores a 10 dólares por cada dólar invertido, al considerar beneficios acumulados en educación, salud, productividad y prevención del delito.

Sin embargo, advirtió que el principal desafío no consiste únicamente en ampliar la cantidad de programas o de niñas y niños atendidos, sino en garantizar que reciban servicios de calidad.

“La cantidad (de programas para atender la primera infancia) no va a importar tanto si no se tiene calidad, y ésta se construye a través de la mejora continua”, expuso.

Durante su intervención, Barnett también señaló que no existe un parámetro absoluto sobre cuánto debe recibir cada niño en materia de atención, pues los resultados de una intervención dependen de las condiciones previas y del entorno en el que se desarrolla.

Explicó que un niño que anteriormente no recibía atención puede experimentar una mejoría considerablemente mayor al incorporarse a un programa, en comparación con otro que ya contaba con determinados servicios.

Por ello, consideró necesario diseñar estrategias que respondan a las necesidades de cada población y que funcionen de manera articulada, de modo que las distintas áreas de atención puedan identificar y corregir las deficiencias del sistema.

Como ejemplo de una política pública de alcance estatal, presentó la experiencia de Nueva Jersey, donde se implementó un modelo de educación preescolar con grupos reducidos, docentes especializados, capacitación continua y acompañamiento a las familias.

La estrategia surgió a partir de una resolución judicial que estableció la obligación de garantizar condiciones educativas para niñas y niños de comunidades con altos niveles de pobreza.

Barnett explicó que el diseño del programa partió de establecer qué resultados debían alcanzar las infancias y cuáles eran las condiciones necesarias para conseguirlos, en lugar de definir primero el presupuesto disponible y ajustar los objetivos a esos recursos.

El especialista sostuvo que la inversión debe contemplar también la preparación de quienes ya trabajan en la atención infantil, mediante capacitación, acompañamiento y herramientas para mejorar sus prácticas.



Calidad educativa, el reto para México

Durante el conversatorio con Guillermo Torre Amione, Rector de TecSalud, el especialista fue cuestionado sobre cómo trasladar las experiencias de Nueva Jersey a países como México, donde existen limitaciones presupuestales y desafíos para fortalecer la preparación de los docentes.

En respuesta, Barnett sostuvo que no se trata de reproducir exactamente el modelo estadounidense, sino de establecer estándares propios que permitan evaluar las experiencias que reciben las infancias y medir sus avances.

Indicó que cada país debe identificar qué necesitan aprender y experimentar los niños, establecer objetivos de desarrollo y construir mecanismos para evaluar si los programas están cumpliendo con esas metas.