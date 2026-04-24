Destaca UGRS avances pese a sequía en Primer Informe

Pese a un año marcado por la sequía y el incremento en costos, la ganadería sinaloense logró avances en infraestructura, sanidad y organización, destacó José Alfredo Sáinz Aispuro durante su primer informe al frente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa.

El dirigente señaló que uno de los principales retos del ciclo 2025-2026 fue la escasez de agua, lo que llevó a ejecutar 64 perforaciones de pozos profundos en distintos municipios, además de la rehabilitación de bordos y caminos rurales.

“Entendimos que invertir en agua es invertir en el futuro”, expresó.

Como parte de las acciones para enfrentar la crisis, también se distribuyeron más de 59 mil pacas de forraje en beneficio de alrededor de 4 mil productores, así como 588 mil kilogramos de semilla de sorgo para fortalecer la alimentación del ganado.

En materia de organización, destacó la atención a más de 10 mil productores mediante el sistema de identificación, con la colocación de más de 262 mil aretes y la movilización de cerca de 890 mil cabezas de ganado, lo que representó un crecimiento superior al 15 por ciento.

Uno de los avances más relevantes, afirmó, fue la conclusión del barrido sanitario en los 20 municipios del estado, alcanzando una prevalencia mínima de enfermedades del 0.02 por ciento, además de la reactivación de laboratorios sanitarios y genéticos.

“Hoy podemos decir que avanzamos... cuando hay unidad, hay futuro, cuando hay trabajo, hay resultado y cuando hay orgullo por lo que hacemos, no hay límite para lograr lo que podemos lograr”, sostuvo.

El informe también resaltó la consolidación de una estructura de más de 40 mil ganaderos organizados y más de 25 mil unidades de producción regularizadas.

En el ámbito de promoción, la Expo Ganadera Sinaloa 2025 reunió a más de 125 mil visitantes y permitió la comercialización de 150 sementales, además de actividades como cabalgatas con saldo blanco.

Durante su mensaje, Sainz Aispuro reconoció el respaldo de los tres niveles de gobierno, en particular del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Al evento asistieron autoridades de los distintos órdenes de gobierno, entre ellos el Senador Enrique Inzunza Cázares; el secretario de Agricultura y Ganadería estatal, Ismael Bello Esquivel; legisladores federales y locales, así como representantes de la Confederación Nacional Ganadera y presidentes de asociaciones ganaderas del estado.

El dirigente señaló que los retos continúan, entre ellos la reclasificación sanitaria y la repoblación del hato ganadero, así como la necesidad de mantener la unidad del sector para enfrentar condiciones como el cambio climático y los costos de producción.

“Sigamos demostrando que la ganadería sinaloense tiene presente y tiene un gran futuro”, concluyó.