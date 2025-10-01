$!Destacan al turismo como herramienta para cambiar la percepción sobre Sinaloa

CULIACÁN._ El turismo no solo es un área de oportunidad para el desarrollo económico, sino una herramienta para cambiar la percepción que se tiene sobre Sinaloa, señalaron en el panel “¿Qué turismo queremos?”.

Para iniciar el evento, el líder de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, Alberto Guerra, resaltó el rol de esta actividad como un detonante para fomentar la imagen cultural de la región.

“Sabemos que el turismo no solo representa una fuente importante de ingresos y empleos, sino que es una herramienta poderosa para proyectar la identidad, la cultura y la riqueza natural de nuestro estado hacia el mundo”, expuso.

El presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Héctor Ley Pineda, indicó que la estrategia para potenciar el turismo en la entidad debe rediseñarse.

Entre los cambios que deben contemplarse, dijo, están los ejes de sostén y avance tecnológico para ofrecer mejor servicio.