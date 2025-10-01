$!Destacan al turismo como herramienta para cambiar la percepción sobre Sinaloa

CULIACÁN._ El turismo no solo es un área de oportunidad para el desarrollo económico, sino una herramienta para cambiar la percepción que se tiene sobre Sinaloa, señalaron en el panel “¿Qué turismo queremos?”.
Para iniciar el evento, el líder de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, Alberto Guerra, resaltó el rol de esta actividad como un detonante para fomentar la imagen cultural de la región.
“Sabemos que el turismo no solo representa una fuente importante de ingresos y empleos, sino que es una herramienta poderosa para proyectar la identidad, la cultura y la riqueza natural de nuestro estado hacia el mundo”, expuso.
El presidente ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, Héctor Ley Pineda, indicó que la estrategia para potenciar el turismo en la entidad debe rediseñarse.
Entre los cambios que deben contemplarse, dijo, están los ejes de sostén y avance tecnológico para ofrecer mejor servicio.
“El reto que hoy enfrentamos es el de replantear la estrategia de futuro para el desarrollo económico de Sinaloa.
“El turismo se presenta como una sólida oportunidad, su fortalecimiento bajo directrices de sostenibilidad, inclusión y tecnología es clave para diversificar la oferta, generar experiencias únicas, atraer nuevas inversiones y crear empleos de calidad.
“No solo representa una vía de crecimiento económico, también significa la posibilidad de generar empleos formales en comunidades con menor desarrollo y de transformar la percepción que el mundo tiene sobre Sinaloa”, apuntó Ley Pineda.
La directora general de Codesin, Mercedes Dorado Bojórquez, abundó en que actualmente la oferta turística de Sinaloa ha presentado avances y mejoras, como a la hora de promover no solo sitios en particular, sino regiones enteras como atractivos.
“Lo interesante es que empiece a hablarse de regionalización. Nuestros destinos ya no se venden como un municipio en lo individual, han entendido que la integración de los productos son clave para generar un producto lo suficientemente interesante”, señaló.