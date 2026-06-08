$!Destacan el valor del periodismo independiente para fortalecer la sociedad civil

El periodismo independiente ha sido una pieza fundamental para fortalecer la sociedad civil, visibilizar abusos de poder y abrir espacios a causas sociales históricamente ignoradas, afirmó la periodista internacional Elisabeth Malkin durante su participación en el panel “Periodismo Libre: la información como medio para la construcción de paz positiva”, realizado en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa.

Ante estudiantes, periodistas y representantes de organizaciones civiles, Malkin, quien durante 17 años formó parte de la corresponsalía de The New York Times en México, reflexionó sobre el papel que ha desempeñado el periodismo en la consolidación democrática del país y en la construcción de una ciudadanía más activa y participativa.

“Yo quisiera distinguir el periodismo independiente. Es el ejercicio del periodismo sin intereses detrás. En México ha sido clave en la construcción de la sociedad civil, en la alternancia política y en la visibilidad de muchos abusos y causas que de otra manera no tendrían voz”, expresó.

La periodista recordó que desde su llegada a México en la década de los 90 fue testigo de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que marcaron la evolución del País, así como del papel que jugaron los medios de comunicación para documentar esos cambios.