$!Destacan el valor del periodismo independiente para fortalecer la sociedad civil

El periodismo independiente ha sido una pieza fundamental para fortalecer la sociedad civil, visibilizar abusos de poder y abrir espacios a causas sociales históricamente ignoradas, afirmó la periodista internacional Elisabeth Malkin durante su participación en el panel “Periodismo Libre: la información como medio para la construcción de paz positiva”, realizado en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa.
Ante estudiantes, periodistas y representantes de organizaciones civiles, Malkin, quien durante 17 años formó parte de la corresponsalía de The New York Times en México, reflexionó sobre el papel que ha desempeñado el periodismo en la consolidación democrática del país y en la construcción de una ciudadanía más activa y participativa.
“Yo quisiera distinguir el periodismo independiente. Es el ejercicio del periodismo sin intereses detrás. En México ha sido clave en la construcción de la sociedad civil, en la alternancia política y en la visibilidad de muchos abusos y causas que de otra manera no tendrían voz”, expresó.
La periodista recordó que desde su llegada a México en la década de los 90 fue testigo de profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que marcaron la evolución del País, así como del papel que jugaron los medios de comunicación para documentar esos cambios.
Malkin sostuvo que el periodismo independiente permitió dar visibilidad a movimientos ciudadanos, organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, temas que, señaló, difícilmente habrían alcanzado relevancia pública sin la labor de reporteros comprometidos con informar más allá de intereses políticos o económicos.
“Sin periodismo independiente, muchas de las causas que hoy conocemos no tendrían la misma presencia. Ha sido una herramienta para fortalecer a la sociedad civil y para exigir rendición de cuentas”, señaló.
Durante su intervención, también compartió parte de su experiencia como corresponsal internacional cubriendo fenómenos complejos como la guerra contra el narcotráfico en México, la integración económica de Norteamérica, el golpe de Estado en Honduras en 2009 y diversos procesos políticos y sociales en Centroamérica.
Malkin reconoció que el ejercicio periodístico enfrenta desafíos permanentes, tanto por las presiones políticas como por las dinámicas de las agendas internacionales, pero subrayó que la labor esencial del periodista sigue siendo identificar y contar aquellas historias que tienen relevancia para la sociedad.
“Siempre hay una lucha constante para decidir qué historias contar y cuáles son verdaderamente importantes para entender una realidad”, comentó.
La periodista cuenta con más de tres décadas de trayectoria en medios internacionales. Además de su trabajo en The New York Times, ha colaborado con publicaciones como The Washington Post y BusinessWeek, y recientemente se desempeñó como directora para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, organización especializada en análisis y prevención de conflictos.
El panel formó parte del encuentro “Culiacán en conversación: La ciudad que imaginamos, visión y acción compartida”, organizado por Culiacán Participa, Coparmex Sinaloa, el Tecnológico de Monterrey, Tus Buenas Noticias y la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio.
En el mismo espacio participaron también el director de Tus Buenas Noticias, Juan Francisco Sotomayor, y el periodista sinaloense José Rodríguez, quienes abordaron los retos actuales del ejercicio periodístico en un contexto marcado por la violencia, la polarización y las limitaciones económicas que enfrentan los medios de comunicación.