$!Destacan participación de Culiacán en Feria Internacional del Libro del Zócalo en CDMX

La participación de Culiacán como municipio invitado en la vigésimo quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México fue destacada por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.
La feria comenzó el 10 de octubre y concluirá el día 19, con la participación de más de 300 casas editoriales nacionales, internacionales e independientes, que ofrecerán miles de títulos para todo tipo de público.
“Culiacán comparte al mundo a través de las Palabras del Humaya, nuestro sello editorial. Entre páginas y lectores, la ciudad se reconoce en su literatura y proyecta, con orgullo, la fuerza de su identidad cultural”, compartió el Alcalde en redes sociales.
Además, Gámez Mendívil encabezó este viernes la participación del municipio en la feria.
“Culiacán tiene historias, autores y talentos que merecen ser reconocidos en todo el País. Nuestra participación en la FIL Zócalo es una muestra del compromiso del municipio por fortalecer la cultura, la educación y el desarrollo de nuestra comunidad”, expresó.
Como parte de su presencia en este evento, Culiacán presentó su sello editorial “Palabras del Humaya”, iniciativa impulsada por el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, que promueve la literatura local, el talento de autoras y autores sinaloenses y la difusión de la identidad cultural del municipio.
El Ayuntamiento de Culiacán informó que su participación en la feria es resultado de una alianza con el Fondo de Cultura Económica y con Paloma Saiz Tejero, directora del encuentro y fundadora de la Brigada para Leer en Libertad, que permite proyectar la literatura y la cultura sinaloense en el ámbito nacional.
“La participación de Culiacán en la FIL Zócalo representa una oportunidad para fortalecer los lazos culturales entre regiones, dar visibilidad al quehacer literario sinaloense y compartir con el público capitalino la riqueza de su palabra y pensamiento”, difundió el Gobierno municipal.