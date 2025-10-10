$!Destacan participación de Culiacán en Feria Internacional del Libro del Zócalo en CDMX

La participación de Culiacán como municipio invitado en la vigésimo quinta edición de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México fue destacada por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil.

La feria comenzó el 10 de octubre y concluirá el día 19, con la participación de más de 300 casas editoriales nacionales, internacionales e independientes, que ofrecerán miles de títulos para todo tipo de público.

“Culiacán comparte al mundo a través de las Palabras del Humaya, nuestro sello editorial. Entre páginas y lectores, la ciudad se reconoce en su literatura y proyecta, con orgullo, la fuerza de su identidad cultural”, compartió el Alcalde en redes sociales.

Además, Gámez Mendívil encabezó este viernes la participación del municipio en la feria.

“Culiacán tiene historias, autores y talentos que merecen ser reconocidos en todo el País. Nuestra participación en la FIL Zócalo es una muestra del compromiso del municipio por fortalecer la cultura, la educación y el desarrollo de nuestra comunidad”, expresó.