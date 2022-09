Destapa Silvano Aureoles sus aspiraciones presidenciales para 2024

CULIACÁN._ El ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reveló su intención de ser candidato a la Presidencia de la República en 2024 y por ello emprenderá una gira de trabajo a nivel nacional para buscar acercamiento con la militancia del PRD y diversos sectores sociales.

“Voy a ser Presidente de la República, ese es el reto, ese es el desafío”, anunció el perredista.

Aunque la coalición conformada por el PRD, PAN y PRI está en pausa por la discusión la iniciativa presentada por el tricolor que propone extender la presencia del Ejército en las calles en materia de seguridad pública, Aureoles Conejo afirmó que habrá alianza electoral para 2024.

“Se los aseguro, va a haber coalición. No tenemos de otra. La gente está pidiendo que haya coalición porque quiere tener de otra, quieren tener otra alternativa, otra opción, y esa la tenemos que construir porque es una demanda generalizada de los ciudadanos y es nuestra responsabilidad escuchar a la gente”, señaló.

“Entonces se va a construir con el PRI porque yo despersonalizo el tema. Un organismo político, una fuerza política no es su dirigencia o su dirigente, la fuerza está en su militancia y esos simpatizantes, en este caso del PRI, y militantes, la inmensa mayoría coinciden en la necesidad de que debe haber un cambio de rumbo del País, más allá de diferencias que se hayan presentado entre los líderes de los partidos nacionales, en este caso PRI, PAN y PRD”.

El ex Mandatario estatal opinó que la alianza tiene que transitar con la militancia del PRI, y expuso que de no concretarse, voltearían a ver a otros partidos para hacer coalición, o sería solamente PRD y PAN.

“Con el PAN está muy cantado el tema porque ya hasta la gente lo ve de manera normal y se puede construir con el PAN. En un escenario de que formalmente no se diera con el PRI, yo no descarto entonces construir con MC (Movimiento Ciudadano) para sumarlo también, sumarnos todos a este gran frente opositor que necesita el País”, comentó.

“Preferentemente la coalición, y ojo, yo no voy a anteponer nunca mi aspiración o mis intereses personales, por muy legítimos que fueran, por encima del interés nacional”.

El reto, expresó, es subir la intención del voto para el PRD y por eso hará la gira nacional, ya que como aspirante a candidato debe ser competitivo y estar listo para medirse con las y los precandidatos de los partidos que vayan en coalición con su partido.

Aureoles Conejo señaló que deben construir un método democrático, abierto y transparente para elegir a la o el candidato del frente opositor.

“No podemos repetir el esquema Anaya de hace seis años, que se impusieron las candidaturas desde arriba para abajo y ahí está el resultado. Así no, tiene que estar legitimado el proceso, tiene que ser legitimada la o el que encabece, y tiene que estar legitimada la propuesta por las y los ciudadanos”, subrayó.

El político explicó que primero hará trabajo al interior del partido, y aunque Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, es su amigo, no ha hablado con él de su intención de ser el candidato a la Presidencia por la coalición.

Además, reiteró que se resolverá lo ocurrido con la alianza PRD, PAN y PRI.

“Yo le he estado comentando a mi paisano Marko (Cortés) que hay que ser tolerantes y no tomársela personal y que es más importante el País que una diferencia coyuntural, porque es una diferencia coyuntural lo que puso ahí un poco en crisis la coalición”.



- ¿Sigue siendo de confianza el PRI?

- Yo confío en las mujeres y hombres que militan en el PRI, o simpatizan con el PRI. Mi respeto y reconocimiento, insisto, no personalizar, porque una cosa es que haya habido diferencia con el líder nacional del PRI y otra cosa es la militancia y los que simpatizan con esta fuerza política.



- ¿Y Alito es de confianza?

- No quisiera yo calificarlo, la expresión de los dirigentes porque no me toca a mí, ni juzgarlo, ni calificarlo. Los dirigentes actuales del PAN y del PRD han expresado que han perdido la confianza en el diálogo y la relación con el presidente del PRI pero, insisto, el presidente del PRI no es el priismo, más allá de esas diferencias que hayan surgido de las dirigencias nacionales.



La gira nacional que emprenderá será financiada por medio de la fundación “Sigamos Adelante”, explicó el ex Gobernador de Michoacán.

“Está recibiendo aportaciones que son deducibles de impuestos y entonces con eso vamos a, y parte que me va ayudar el partido para pagar por lo menos vuelos y eso para el recorrido nacional, y aportaciones de amigos”, abundó.