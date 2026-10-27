Destina Gobierno de Sinaloa casi $20 millones a servicios para eventos, en un solo contrato

El Gobierno de Sinaloa adjudicó un contrato por 19 millones 726 mil 815 pesos para la contratación de servicios integrales para eventos de las distintas dependencias estatales, de acuerdo con el acta de fallo de la licitación pública nacional GES 20/2026.

El contrato fue otorgado a Delia Zamudio Moreno, quien presentó una propuesta que cumplió con los requisitos legales y las especificaciones técnicas solicitadas por la Coordinación General de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales.

El monto adjudicado incluye 17 millones 5 mil 875 pesos antes del Impuesto al Valor Agregado y 2 millones 720 mil 940 pesos por concepto de IVA.

Entre los servicios contemplados se encuentran circuitos cerrados de televisión con equipos de dos a cinco cámaras, transmisiones por streaming, paquetes de audio, escenografía, iluminación, pantallas, sillas, vallas, enfriadores, baños portátiles y estructuras para carpas.

El documento establece distintas cantidades de paquetes para cada servicio, que van desde equipos para eventos pequeños hasta infraestructura para actos de mayor capacidad.

Por ejemplo, la licitación contempla 40 paquetes de 500 sillas, 15 paquetes de carpas tubulares de distintas capacidades y siete paquetes de estructuras para eventos de hasta mil 500 personas, además de servicios de producción audiovisual y equipamiento.

La adjudicación se formalizó mediante el fallo emitido publicado mediante Compranet Sinaloa.

Según el acta, la proveedora debía presentarse a firmar el contrato y entregar una garantía de cumplimiento equivalente al 10 por ciento del monto contratado antes de impuestos.

El documento no precisa qué dependencias utilizarán cada uno de los servicios, cuántos eventos se realizarán con estos recursos ni el calendario de contratación.