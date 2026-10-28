$!Destinan más de $340 millones a infraestructura hidráulica en Culiacán; operan nuevas plantas

El Ayuntamiento de Culiacán destinó más de 340 millones de pesos en el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en el Municipio mediante la puesta en marcha de dos nuevas plantas potabilizadoras, el desarrollo de una tercera obra de alta capacidad y la modernización de equipos en instalaciones existentes. Las acciones forman parte de las inversiones ejercidas durante el segundo año de la actual administración municipal para atender la demanda de abastecimiento tanto en zonas de expansión urbana como en comunidades rurales.





Entre las obras concluidas destaca la operación de la Planta Potabilizadora Las Cucas, situada en la zona norte de la ciudad, la cual requirió una inversión de 90 millones de pesos. Con una capacidad de producción de 100 litros por segundo, esta infraestructura abastece a 28 colonias en beneficio de aproximadamente 45 mil habitantes. En el ámbito rural, inició funciones la Planta Potabilizadora de El Salado, construida con un presupuesto de 50 millones de pesos y una capacidad de 30 litros por segundo, orientada a mitigar los problemas de desabastecimiento por estiaje que históricamente han afectado a unas 2 mil 500 personas en esa sindicatura.

A estos proyectos se añade la Planta Potabilizadora Sur-Poniente, ubicada en el sector Barrancos, cuya edificación representó una inversión de 207 millones de pesos y aportará 250 litros por segundo para reforzar el suministro en una de las áreas con mayor crecimiento habitacional; dicha obra se encuentra en su fase final previa a su entrada en operación. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán ejecutó trabajos de sustitución y colocación de equipamiento electromecánico en plantas en operación. Entre las intervenciones figuran la aplicación de 2.8 millones de pesos en la Planta Juan de Dios Bátiz Paredes para la incorporación de equipos de bombeo y variadores de frecuencia, beneficiando a más de 80 mil usuarios de los sectores nororiente y sur.



