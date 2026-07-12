Destinará Gobierno de Sinaloa casi $13 millones para comprar 50 mil pares de tenis para preescolar

El Gobierno de Sinaloa destinará 12 millones 957 mil 200 pesos para la adquisición de 50 mil pares de calzado deportivo que serán entregados a estudiantes de nivel preescolar como parte del Programa para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares.

De acuerdo con el fallo de la licitación, el contrato contempla la compra de 50 mil pares de tenis a un precio unitario de 223.40 pesos, recursos que serán cubiertos con presupuesto estatal.

La adquisición representa un incremento respecto a la compra realizada en 2025, cuando el Gobierno del Estado erogó 4 millones 935 mil 800 pesos para la adquisición de calzado deportivo a la empresa Hidalgo de Oro.

La compra de 2026 prácticamente triplica el monto destinado el año anterior, al pasar de 4.9 millones a casi 13 millones de pesos.

El programa de entrega de tenis para estudiantes de preescolar comenzó en 2020. En esa ocasión, el Gobierno de Sinaloa destinó 25 millones 286 mil 840 pesos para la compra de calzado a la empresa Jumser Uniformes.

Con la contratación de este año, la administración estatal da continuidad al programa de apoyo para estudiantes de educación básica, mediante el cual se distribuyen gratuitamente uniformes, útiles escolares y calzado deportivo al inicio de cada ciclo escolar.

El fallo de la licitación establece que el proveedor deberá entregar 50 mil pares de tenis que serán distribuidos entre alumnos de preescolar beneficiarios del programa estatal.