Destinarán $170 millones a espacios deportivos; $86 millones serán para concluir Centro Marco Verde en Mazatlán

El Gobierno de Sinaloa destinará 170 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de canchas y espacios deportivos durante 2026, informó el Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, quien destacó que más de la mitad de esos recursos se concentrarán en la conclusión del Centro de Desarrollo Comunitario Marco Verde, en Mazatlán.

Detalló que ya fue emitido el fallo para la construcción de la obra, que requerirá una inversión de 86 millones de pesos para concluir un proyecto que quedó inconcluso tras haber sido iniciado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la administración federal anterior.

“Ayer se dio el fallo del Centro Comunitario Marco Verde. Es un espacio con una inversión importante porque se hizo un trabajo por parte de Sedatu en la administración federal pasada y a nosotros nos toca terminarlo”, señaló.

Montero Zamudio explicó que el proyecto representa una de las principales apuestas de inversión deportiva para este año, al ubicarse en la Colonia Juárez de Mazatlán, una zona que, dijo, requiere infraestructura que ofrezca alternativas de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

La obra absorberá poco más del 50 por ciento de los recursos programados para infraestructura deportiva este año, al formar parte de una bolsa total de 170 millones de pesos destinada a canchas, unidades deportivas y espacios comunitarios en distintas regiones del Estado.

Sostuvo que la estrategia busca fortalecer la práctica deportiva y generar espacios de convivencia social, especialmente en sectores con mayores necesidades de infraestructura pública.

Además de la conclusión del Marco Verde, señaló que durante el año se han realizado diversas obras relacionadas con la construcción y mejoramiento de canchas y espacios recreativos.

Con esta inversión, el Gobierno estatal busca cerrar 2026 con una mayor cobertura de infraestructura deportiva y comunitaria.