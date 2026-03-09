$!Destruye Ejército más de 700 armas decomisadas en Sinaloa; buscan reducir índices delictivos

En un acto encabezado por mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades civiles, se llevó a cabo la destrucción de 702 armas de fuego que fueron decomisadas en diversos operativos realizados en Sinaloa para reducir los índices delictivos. El General de Brigada de Estado Mayor, Santos Gerardo Soto, Comandante de la Novena Zona Militar, destacó durante su discurso que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, la cual busca consolidar un México sin violencia atendiendo las causas integrales de la delincuencia.





“Cada arma aquí destruida abona a salvar vidas, abona a la tranquilidad de nuestras familias y a un estado con bienestar”, afirmó Gerardo Soto. El arsenal destruido consistió en 610 armas largas y 92 armas cortas, además de 2 mil 13 cargadores y 316 mil 36 cartuchos. La ceremonia se realizó en las instalaciones de la novena zona militar, tuvo como objetivo destruir el armamento ilícito para fortalecer la seguridad en la región.





Asimismo, señaló que el uso de armamento ilícito es el centro de gravedad que permite a los delincuentes cometer delitos de alto impacto como homicidios y robos. El armamento inutilizado es el resultado del trabajo coordinado entre el Ejército, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y las fiscalías, así como de las policías estatales y municipales. Gerardo Soto subrayó que el aseguramiento de estas piezas representa una acción decidida de los tres niveles de Gobierno para restablecer la tranquilidad en Sinaloa.



