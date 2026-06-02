$!Destruye Ejército más de 800 armas de fuego en Culiacán

En un acto que busca reducir los índices de violencia en la región, el Ejército Mexicano llevó a cabo este martes la destrucción de un arsenal compuesto por más de 800 armas de fuego, miles de cargadores y cientos de miles de municiones en las instalaciones de la Novena Zona Militar.
La ceremonia fue encabezada por el comandante de la zona, el General Julio César Islas Sánchez, quien estuvo acompañado por la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos, como parte de un esfuerzo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y las fuerzas armadas.
Durante el evento, el mando militar detalló la magnitud del armamento que fue inutilizado para evitar que siga causando daño a la población
La destrucción fue de 810 armas en total, de las cuales 633 son armas largas y 177 son cortas, más de 4 mil cargadores y más de 200 mil cartuchos de diversos calibres.
“Este es el esfuerzo del personal empeñado en el despliegue operativo”, afirmó Islas Sánchez.
El General Islas Sánchez subrayó que este acto es una manifestación del compromiso institucional con la paz, la legalidad y la seguridad de los ciudadanos, alineándose con los ejes rectores de la estrategia de seguridad nacional que busca un país libre de violencia.
En el contexto de la situación delictiva que prevalece en el país, se destacó que la reciente reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tiene como objetivo cerrar los vacíos legales existentes y establecer un control mucho más estricto sobre el armamento.
“Cada arma destruida abona a salvar vidas, a la tranquilidad de las familias y a la construcción de un estado con bienestar y mayor seguridad”, compartió.
Por su parte, la presidenta municipal reiteró su respaldo a estas medidas, enfatizando que la cooperación interinstitucional es la vía fundamental para avanzar en la construcción de un entorno de paz para las familias sinaloenses.