$!Destruye Ejército más de 800 armas de fuego en Culiacán

En un acto que busca reducir los índices de violencia en la región, el Ejército Mexicano llevó a cabo este martes la destrucción de un arsenal compuesto por más de 800 armas de fuego, miles de cargadores y cientos de miles de municiones en las instalaciones de la Novena Zona Militar. La ceremonia fue encabezada por el comandante de la zona, el General Julio César Islas Sánchez, quien estuvo acompañado por la Alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos, como parte de un esfuerzo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y las fuerzas armadas.





Durante el evento, el mando militar detalló la magnitud del armamento que fue inutilizado para evitar que siga causando daño a la población La destrucción fue de 810 armas en total, de las cuales 633 son armas largas y 177 son cortas, más de 4 mil cargadores y más de 200 mil cartuchos de diversos calibres. “Este es el esfuerzo del personal empeñado en el despliegue operativo”, afirmó Islas Sánchez.



