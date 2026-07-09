$!Destruyen 372 armas y más de 61 mil cartuchos en Culiacán durante conmemoración por el desarme

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, autoridades militares y municipales destruyeron este jueves 372 armas de fuego, entre largas y cortas, así como 61 mil 309 cartuchos de distintos calibres, como parte de las acciones para reducir la circulación de armamento y prevenir hechos de violencia en Sinaloa.
La ceremonia fue encabezada por el Comandante de la Novena Zona Militar, General de Brigada de Estado Mayor Julio César Islas Sánchez, quien afirmó que cada arma retirada de las calles representa una oportunidad para salvar vidas y disminuir los riesgos para la población.
“Detrás de esta cifra hay un esfuerzo permanente de hombres y mujeres que integran las instituciones de seguridad”, expresó durante el acto.
Señaló que la destrucción del armamento es resultado de los esfuerzos coordinados entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno y destacó que la participación ciudadana mediante la Campaña Permanente de Desarme Voluntario es fundamental para avanzar en la construcción de la paz.
Sostuvo que retirar armas de circulación se traduce en una amenaza menos para la sociedad y reconoció la colaboración de las instituciones involucradas en estas acciones.
La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, refrendó el respaldo del Ayuntamiento a las estrategias de prevención impulsadas por las fuerzas armadas y aseguró que el Municipio continuará participando en la Campaña de Desarme Voluntario 2026.
Como parte de esta campaña, este jueves permanece abierto al público el módulo de canje instalado en el Polideportivo Juan S. Millán, donde las personas pueden entregar armas de manera voluntaria y recibir una compensación económica que va de los 5 mil a los 15 mil pesos, dependiendo del tipo de arma.
También se realiza el intercambio de juguetes bélicos por juguetes didácticos para niñas y niños.
Las autoridades señalaron que la coordinación entre instancias civiles y militares busca fortalecer la seguridad, reducir los riesgos asociados a la posesión de armas de fuego y promover una cultura de paz entre la población.