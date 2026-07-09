$!Destruyen 372 armas y más de 61 mil cartuchos en Culiacán durante conmemoración por el desarme

En el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, autoridades militares y municipales destruyeron este jueves 372 armas de fuego, entre largas y cortas, así como 61 mil 309 cartuchos de distintos calibres, como parte de las acciones para reducir la circulación de armamento y prevenir hechos de violencia en Sinaloa.

La ceremonia fue encabezada por el Comandante de la Novena Zona Militar, General de Brigada de Estado Mayor Julio César Islas Sánchez, quien afirmó que cada arma retirada de las calles representa una oportunidad para salvar vidas y disminuir los riesgos para la población.

“Detrás de esta cifra hay un esfuerzo permanente de hombres y mujeres que integran las instituciones de seguridad”, expresó durante el acto.

Señaló que la destrucción del armamento es resultado de los esfuerzos coordinados entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno y destacó que la participación ciudadana mediante la Campaña Permanente de Desarme Voluntario es fundamental para avanzar en la construcción de la paz.