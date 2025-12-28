$!Detecta CEDH condiciones indignas en cuarterías de jornaleros agrícolas en Guasave

Durante una visita a cuarterías de jornaleros agrícolas en la sindicatura de Ruiz Cortines, en Guasave, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa advirtió la existencia de espacios habitacionales precarios, falta de atención a personas adultas mayores, niños que no asisten a la escuela y posibles violaciones a la jornada laboral establecida en la Constitución.
Óscar Loza Ochoa, presidente del organismo, señaló que algunas de las cuarterías inspeccionadas presentan condiciones que calificó como inaceptables, con cuartos construidos con lámina, cartón y materiales improvisados, sin luz eléctrica, donde las personas, principalmente adultos mayores, duermen directamente en el suelo.
Por ello, consideró urgente la intervención del Sistema DIF para generar condiciones dignas.
“La diferencia entre las primeras que yo señalo no deberían existir, un lugar donde el material del pequeño cuarto es de hule y de cartón complementado con eso, donde hay que dormir en el suelo, no es precisamente un buen lugar... una hordilla también en el suelo para donde no hay luz, eso sería lo de la primera yo digo esas no debieran de existir. Allí urge la mano del DIF para crear otras condiciones para las personas adultas mayores que viven allí.”, apuntó.
En el recorrido realizado el pasado 18 de diciembre, indicó, también se detectó la presencia de niñas y niños en edad escolar que no están asistiendo a la escuela.
Loza Ochoa subrayó que la falta de acceso a la educación vulnera derechos básicos y profundiza la desigualdad.
“En lo demás había que hablar de tres renglones que llaman la atención, la educación allí donde hay niños, porque hay algunos que no están yendo a la escuela”.
Señaló que en las cuarterías inspeccionadas se contabilizaron alrededor de 80 menores en edad escolar. En los que al menos seis estarían sin asistir a clases.
Otro de los puntos que llamó la atención, dijo, fue la jornada laboral de los jornaleros, quienes, según testimonios recabados, salen a trabajar desde las 7:00 horas y regresan hasta las 20:00 horas.
El titular de la CEDH recordó que la jornada de ocho horas está consagrada en el artículo 123 constitucional desde 1930 y que, pese a recientes reformas sobre la reducción de la semana laboral, este derecho sigue sin cumplirse en el sector agrícola.
“Estamos casi a cien años después de haberse legislado las ocho horas como jornada oficial en este país y resulta que no es una realidad todavía en lugares incluso es vanguardia la agricultura, entonces esas cosas sí deben de trabajarse de inmediato”, resaltó.
Esta sería la primera vez que la nueva administración de la CEDH supervisa campos agrícolas a fin de constatar las condiciones en que se encuentran jornaleros agrícolas.
“La idea ahora es estar de manera preventiva, no venir cuando después suceden las cosas y dentro de lo que serían los escándalos públicos, o cosas por el estilo. La idea es estar de manera preventiva, ver qué cosas pueden resolverse, no solamente en las cuestiones del entorno material sino la atención en hijos de jornaleros que eso nos interesa mucho”, indicó.