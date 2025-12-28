$!Detecta CEDH condiciones indignas en cuarterías de jornaleros agrícolas en Guasave

Durante una visita a cuarterías de jornaleros agrícolas en la sindicatura de Ruiz Cortines, en Guasave, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa advirtió la existencia de espacios habitacionales precarios, falta de atención a personas adultas mayores, niños que no asisten a la escuela y posibles violaciones a la jornada laboral establecida en la Constitución.

Óscar Loza Ochoa, presidente del organismo, señaló que algunas de las cuarterías inspeccionadas presentan condiciones que calificó como inaceptables, con cuartos construidos con lámina, cartón y materiales improvisados, sin luz eléctrica, donde las personas, principalmente adultos mayores, duermen directamente en el suelo.

Por ello, consideró urgente la intervención del Sistema DIF para generar condiciones dignas.

“La diferencia entre las primeras que yo señalo no deberían existir, un lugar donde el material del pequeño cuarto es de hule y de cartón complementado con eso, donde hay que dormir en el suelo, no es precisamente un buen lugar... una hordilla también en el suelo para donde no hay luz, eso sería lo de la primera yo digo esas no debieran de existir. Allí urge la mano del DIF para crear otras condiciones para las personas adultas mayores que viven allí.”, apuntó.