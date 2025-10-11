Detecta Salud Sinaloa brote de virus coxackie en tres primarias de la región del Évora

La Secretaría de Salud de Sinaloa detectó un brote de la enfermedad de mano, pie y boca, causada por el virus Coxsackie, en tres escuelas primarias de la región del Évora.

El titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo informó que se han registrado 42 casos en dos escuelas de Salvador Alvarado y una en Mocorito.

El funcionario explicó que se trata de un virus común en la infancia y que, aunque se transmite con facilidad, no representa un riesgo grave para la salud de los menores.

“No es una enfermedad grave, es una enfermedad que está considerada entre las enfermedades propias de la infancia, de los niños. Sin embargo, pues la transmisión es muy fácil (por) el simple hecho de no lavarse las manos bien, pues condiciona que se pueda transmitir”, indicó.

“Es un virus y no hay ningún niño con gravedad”, afirmó.

Aseguró que las autoridades escolares y sanitarias ya fueron notificadas para implementar las medidas preventivas necesarias.

“Las acciones que se han tomado son aquellas en las que si en un salón hay más de cinco niños que están presentando el problema, pues ahí se decide cortar la cadena de transmisión suspendiendo el aula y después ya se reintegran”.

“Solamente se hizo en un en un salón, todo el resto de las primarias deben estar trabajando bien”, apuntó.

Explicó que la enfermedad se da en niños de 5 años, o menos, y se caracteriza por la aparición de sarpullido en las manos, en los pies y también llegan a presentar aftas alrededor de la boca o en la boca.

Además, abundó, los niños pueden presentar fiebre, malestar general o dolor muscular.

“(A los padres) no alarmarse, son padecimientos que son propios de la infancia... las acciones que están implementando que sobre todo tienen que ser medidas de higiene”, resaltó.