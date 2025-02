Detecta Sebides falsos gestores que prometen vivienda a cambio de dinero en Sinaloa

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable en Sinaloa informó sobre falsos gestores que estafan a la población asegurando pertenecer a la organización de programas sociales gubernamentales en relación a la vivienda.

Estas personas se hacen pasar por autoridades públicas para solicitar dinero a las personas que buscan vivienda bajo el argumento que es necesaria una cantidad para asegurar el espacio, y cuando se les paga estas personas desaparecen.

María Inés Pérez Corral, titular de la Sebides, instó a las personas a no caer en este tipo de fraudes y a permanecer vigilantes de la correcta identificación de los operadores de programas sociales a nivel estatal y federal en Sinaloa.

Pérez Corral destacó que el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar será gestionado de manera transparente y conforme a las reglas del Gobierno Federal, a través de SEDATU, INSUS, CONAVI e INFONAVIT y que nadie puede solicitar remuneración por hacer trámites de programas sociales.

”Hay que esperar las reglas de operación, el gobierno estatal y federal informaremos claramente, hagan caso omiso a los fraudeadores, no les den ni un solo cinco”, señaló.

Llamó a no caer en este fraude ya que tras el anunció de vivienda en el país por autoridades federales los estafadores se encuentran promoviendo acciones para adquirir una vivienda por canales de redes sociales, pero realmente se trata de acciones fraudulentas realizadas por personas que solo pretenden estafar y robar información personal de la población. También advirtió que quienes aseguren tener vínculos con partidos políticos o fotos con funcionarios no significa que tengan algún respaldo gubernamental.

La Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, publicó en sus redes sociales el siguiente comunicado:

Atención a beneficiarios

El programa de se llevará a cabo de manera directa, sin intermediarios.

Previamente se realizará un censo por medio de servidores de la nación, al igual que se hizo con la pensión de adultos mayores, la pensión de personas con discapacidad y como se hace con todos los programas.

“De favor, no se dejen engañar, no se dejen fraudear. No le den ni un cinco a líderes que les dicen que se acerquen a ellos”, señala el comunicado.

Para brindar certeza a los ciudadanos, Sebides ha habilitado una ventanilla de asesoría técnica para quienes deseen adquirir vivienda o terreno. Se invitó a las personas a contactar el número 6671-96-20-24 o visitar las oficinas de la secretaría en Culiacán, para recibir la orientación adecuada.

La dependencia también cuenta con el Programa de Ahorro Previo, que promueve el acceso a terrenos por medio del ahorro colectivo, y el Programa de Descuentos para Deudores de Vivienda del Estado (CVIVE), que ofrece descuentos de hasta un 100 por ciento en recargos e intereses moratorios.