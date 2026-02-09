Detectan 115 casos de sarampión en Sinaloa; habilitarán macrocentros de vacunación

La Secretaría de Salud de Sinaloa confirmó la detección de 115 casos de sarampión en el Estado, por lo que se reforzaron las campañas de vacunación y se prevé la instalación de macrocentros para atender la alta demanda, informó el Secretario Cuitláhuac González Galindo.

Explicó que aunque la vacunación se ha intensificado en todo el territorio sinaloense, existen zonas con mayor incidencia, principalmente en municipios del sur del Estado.

“En el tema de sarampión, por el momento tenemos 115 casos detectados en todo el Estado. Se han ido fortaleciendo las campañas de vacunación; sin embargo, como focos rojos tenemos Escuinapa, El Rosario, Isla del Bosque y Villa Unión, que son los puntos donde actualmente tenemos mayor incidencia de casos”, señaló.

En Culiacán también se han detectado contagios, incluso dentro del sector salud.

“En Culiacán ya se han detectado casos: dos médicos y una enfermera. Por ello se han fortalecido las campañas de vacunación en el personal de salud”, detalló.

Ante la saturación de los centros de salud, González Galindo anunció que la dependencia analiza la apertura de macrocentros de vacunación, principalmente durante el fin de semana, para facilitar el acceso a la población trabajadora.

“Estamos buscando migrar a la opción de un macrocentro de vacunación, ya que los centros de salud no se han dado abasto para vacunar a toda la población”, explicó.

“Vamos a migrar a un macrocentro sábado y domingo, para que la población que trabaja tenga la facilidad de acudir esos días”, añadió.

El Secretario de Salud precisó que, hasta el momento, no se han registrado defunciones asociadas al brote y que la enfermedad se mantiene bajo vigilancia epidemiológica.

“Hasta ahora el brote se encuentra controlado; no tenemos defunciones. Se sabe que es un padecimiento con baja letalidad, sin embargo, eso no limita la alerta”, afirmó.

Uno de los principales factores de riesgo, advirtió, es la población no vacunada, especialmente personas migrantes que llegan al estado por motivos laborales.

“Tenemos que vacunar, porque hay una población que no está vacunada y, sobre todo, población migrante. En este periodo está llegando personal jornalero a trabajar al estado”, indicó.

“Muchos de ellos llegan contagiados y el riesgo es que la población local también se vea afectada”, agregó.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, alrededor del 90 por ciento de los casos actuales corresponde a personas que laboran en la franja agrícola, principalmente jornaleros que arriban temporalmente a Sinaloa.

Las autoridades de salud hicieron un llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación y acudir a los módulos oficiales para prevenir la propagación del virus.