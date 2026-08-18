Detectan en Culiacán primer caso de gusano barrenador en un perro

En Sinaloa ya se confirmó el primer caso de gusano barrenador en un perro.

El hallazgo se registró durante este fin de semana en la comunidad de El Diez, en Culiacán, por lo que autoridades sanitarias ya trabajan en la delimitación del área donde fue detectado.

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, informó que, hasta el momento, este es el único caso en caninos identificado en la entidad y descartó que exista un riesgo particular para la población.

Sin embargo, hizo un llamado a las personas que tengan mascotas o presenten alguna herida a extremar precauciones, ya que es importante mantener una adecuada atención y cuidado de las lesiones para evitar complicaciones y la posible llegada del parásito al ser humano.

“El perrito tiene un dueño el cual acudió a una clínica veterinaria y es donde se llevó el análisis” expresó.

“El riesgo lo tienen las personas que tienen heridas. Creo que sí es importante hacer un llamado a la población para que todas las personas que tengan alguna herida mantengan una vigilancia constante sobre ellas. Es necesario realizar un lavado diario, mantenerlas protegidas y tapadas. Si van a salir fuera del hogar, es importante extremar precauciones, porque al gusano barrenador le atraen las heridas limpias”, continuó.

El funcionario reiteró el llamado a la población, especialmente a quienes tienen mascotas, para revisar cualquier herida que puedan presentar y atenderla de manera oportuna. Destacó que existe coordinación entre las autoridades de salud y el sector agropecuario para prevenir la aparición de nuevos casos de gusano barrenador en Sinaloa.

Desde la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, explicó, una de las principales funciones es fortalecer las acciones de prevención y proteger a la población.

“Nosotros, como sector salud, lo que nos corresponde es la parte humana. Seguimos sensibilizando a las personas y platicando también con las unidades de salud para que estén atentas y consideren que puede haber algún caso, con la oportunidad de atenderlo y brindar orientación a las personas”, comentó.

En cuanto a la presencia del gusano barrenador en el ganado, Inzunza Leyva señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por Senasica, en Sinaloa ya suman más de 30 casos registrados en animales.

Ante este panorama, agregó que las autoridades mantienen la coordinación y vigilancia para contener la propagación del gusano barrenador y evitar que continúen incrementándose los casos en la entidad.