$!Detectan nuevo caso de gusano barrenador del ganado en Mazatlán; Sinaloa suma cuatro casos activos

Sinaloa sumó un nuevo caso activo de gusano barrenador del ganado, ahora en el municipio de Mazatlán, con lo que la entidad acumula cuatro casos registrados de esta plaga, de acuerdo con el informe actualizado al 30 de julio de 2026 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

El reporte señala que los casos activos en Sinaloa se concentran en tres municipios del sur del estado: dos en Rosario, uno en Escuinapa y el nuevo registro en Mazatlán.

Hasta hace unos días, las autoridades sanitarias únicamente reportaban presencia del gusano barrenador en Rosario y Escuinapa, luego de que el primer caso fuera detectado en un becerro de 40 días de nacido en una unidad de producción pecuaria cercana a la comunidad de Agua Verde, en Rosario.

A nivel nacional, México acumula mil 906 casos activos de gusano barrenador del ganado. Por especie, los bovinos concentran la mayor cantidad de registros con 953 casos, seguidos de los caninos con 603, equinos con 125, porcinos con 83, ovinos con 63, caprinos con 52, felinos con 22, aves con tres y fauna silvestre con dos.

Los estados con mayor número de casos activos son Oaxaca, con 171; Puebla, con 168; San Luis Potosí, con 110; Guanajuato y Nayarit, ambos con 108 casos.

En las entidades vecinas a Sinaloa, Nayarit registra 108 casos activos, Durango 45 y Chihuahua 41.

De acuerdo con el mapa epidemiológico de Senasica, Sinaloa permanece clasificado como zona de amortiguamiento, identificada en color amarillo, mientras que Nayarit aparece como zona afectada y Durango cuenta con ambas clasificaciones.