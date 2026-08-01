$!Detectan nuevo caso de gusano barrenador del ganado en Mazatlán; Sinaloa suma cuatro casos activos

Sinaloa sumó un nuevo caso activo de gusano barrenador del ganado, ahora en el municipio de Mazatlán, con lo que la entidad acumula cuatro casos registrados de esta plaga, de acuerdo con el informe actualizado al 30 de julio de 2026 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
El reporte señala que los casos activos en Sinaloa se concentran en tres municipios del sur del estado: dos en Rosario, uno en Escuinapa y el nuevo registro en Mazatlán.
Hasta hace unos días, las autoridades sanitarias únicamente reportaban presencia del gusano barrenador en Rosario y Escuinapa, luego de que el primer caso fuera detectado en un becerro de 40 días de nacido en una unidad de producción pecuaria cercana a la comunidad de Agua Verde, en Rosario.
A nivel nacional, México acumula mil 906 casos activos de gusano barrenador del ganado. Por especie, los bovinos concentran la mayor cantidad de registros con 953 casos, seguidos de los caninos con 603, equinos con 125, porcinos con 83, ovinos con 63, caprinos con 52, felinos con 22, aves con tres y fauna silvestre con dos.
Los estados con mayor número de casos activos son Oaxaca, con 171; Puebla, con 168; San Luis Potosí, con 110; Guanajuato y Nayarit, ambos con 108 casos.
En las entidades vecinas a Sinaloa, Nayarit registra 108 casos activos, Durango 45 y Chihuahua 41.
De acuerdo con el mapa epidemiológico de Senasica, Sinaloa permanece clasificado como zona de amortiguamiento, identificada en color amarillo, mientras que Nayarit aparece como zona afectada y Durango cuenta con ambas clasificaciones.
El pasado lunes 27 de julio, tras la confirmación de los primeros casos en Rosario y Escuinapa, Senasica estableció un cerco sanitario de 20 kilómetros alrededor de las zonas afectadas para reducir el riesgo de dispersión de la plaga.
Fabián Daniel Sosa Tapia, coordinador estatal en Sinaloa de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades, explicó que se mantienen revisiones al ganado que ingresa al estado, principalmente en el punto de verificación federal conocido como La Concha 2.
Detalló que los animales son inspeccionados para detectar heridas, posibles infestaciones y cumplir con los requisitos documentales antes de su movilización.
El funcionario indicó que cuando se detecta una sospecha de gusano barrenador se realiza un tele diagnóstico con apoyo de laboratorios oficiales para confirmar o descartar la presencia de la plaga.
También llamó a productores y propietarios de animales domésticos a mantener vigilancia, debido a que la mosca transmisora puede afectar a distintas especies.
“Muy importante, cualquier persona o ganadero que tenga una granja de aves, cerdos, cabras; es importante revisar su ganado inclusive perros de la calle o a las personas cuidar sus mascotas, sus perros, sus gatos”, enfatizó.
Las autoridades han señalado que el gusano barrenador puede ser tratado si se detecta de manera oportuna y que no implica el sacrificio de los animales afectados ni el establecimiento de cuarentenas.