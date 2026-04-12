Detectan presencia de roedores en zona de hospital del ISSSTE en Culiacán

Una posible plaga de roedores fue evidenciada en el área de acopio de basura de un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que ha generado preocupación entre usuarios.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, grabado durante la noche, se observa la presencia de múltiples ratas de gran tamaño hurgando entre los desechos del hospital. Las imágenes han provocado reacciones por el potencial riesgo sanitario que esto podría representar.

Usuarios han señalado que la situación podría poner en riesgo la salud tanto de pacientes como de trabajadores de la institución, al tratarse de un posible foco de infección asociado a la propagación de enfermedades.