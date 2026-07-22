Detectan primer caso de gusano barrenador del ganado en Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa confirmó la detección del primer caso de gusano barrenador del ganado en la entidad y anunció el reforzamiento de las medidas zoosanitarias para contener la plaga, al tiempo que aseguró que no habrá afectaciones en el precio del ganado.

El Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, informó que el caso fue identificado en un becerro de 40 días de nacido, con una infestación localizada en el ombligo, en una unidad de producción pecuaria cercana a la comunidad de Agua Verde, en el municipio de El Rosario.

De acuerdo con la investigación epidemiológica, el contagio se atribuye al desplazamiento natural de la mosca que transmite la enfermedad y no a la movilización irregular de animales.

El funcionario explicó que, tras reuniones con la Unión de Engordadores de Sinaloa, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y otros organismos del sector, se acordó mantener sin cambios el precio del ganado al considerar que existen condiciones para controlar el brote.

Como parte de la estrategia, el Gobierno estatal informó que destinará recursos extraordinarios para fortalecer la vigilancia epidemiológica, la inspección en unidades de producción, la atención veterinaria y los controles de movilización de ganado.

Bello Esquivel señaló que el gusano barrenador puede tratarse con atención médico-veterinaria cuando se detecta oportunamente, por lo que no es necesario sacrificar a los animales afectados ni establecer cuarentenas.

Asimismo, recordó que Sinaloa permaneció libre de esta plaga durante más de 21 meses desde que se confirmó el primer caso en México, gracias a las medidas preventivas implementadas desde finales de 2024.

En la reunión también participaron representantes de la UGRS, SENASICA, el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, la Dirección de Innovación, Sanidad e Inocuidad y asociaciones ganaderas, quienes acordaron mantener la coordinación para contener la propagación de la enfermedad y proteger la actividad pecuaria del Estado.