Detención de ex jefe policiaco junto con cabecilla del Cártel en Escuinapa ‘sorprende’ a la SSP, asegura el Secretario

El ex Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa, Hilario “N”, detenido durante el operativo en el que también fue capturado Misael “N”, “El Güero Pin” o identificado por las autoridades como “El Güero Pink”, había presentado su renuncia al cargo desde hace ocho meses, informó el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López.

Explicó que el ex jefe policiaco ya no formaba parte de la corporación municipal cuando fue detenido junto al presunto líder de una célula delictiva en el sur del Estado y que le sorprendió el presunto vínculo entre ambos.

“Él tenía ya ocho meses que había pedido su renuncia como Director de la Policía Municipal de ahí de Escuinapa. Ahora sí fue una decisión de él. Nos sorprendió que estuviera trabajando con esta persona, pero ya serán las leyes las que lo van a juzgar”, declaró.

Respecto a la presencia de fuerzas federales en la entidad, Téllez López indicó que no existe un plazo definido para su permanencia.

“No hay ningún plazo. Como ya se ha mencionado anteriormente, las fuerzas federales van a estar de manera permanente apoyándonos aquí en el Estado”, señaló.

El ex Director de Seguridad Pública de Escuinapa fue detenido durante un operativo encabezado por fuerzas federales, en el que también fue capturado Misael “N”, identificado por las autoridades como presunto jefe regional de una célula delictiva que opera en el sur de Sinaloa.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.