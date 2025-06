Detención de policías municipales de Culiacán lo investiga FGR por tipo de armas que traían: Fiscal

CULIACÁN._ La detención de siete elementos de la Policía Municipal de Culiacán a cargo de la Policía Estatal de Sinaloa será investigada por la Fiscalía General de la República, por el tipo de armamento que portaban los elementos municipales, indicó la Fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo.

“En este caso, derivado del hecho, se determinó tengo entendido que por las armas, fueron puestos a disposición por la Fiscalía federal, son ellos los que están atendiendo la investigación”.

“Yo desconozco la parte del contexto, del hecho, fueron puestos a disposición de la autoridad federal por el armamento”.

“El contexto en sí es por el tipo de armamento, no tengo más información, quien está integrando la carpeta de investigación es la FGR”, declaró Sánchez Kondo.

La aprehensión, ocurrida este 2 de junio afuera de una clínica privada en Culiacán, se habría dado luego de que agentes municipales resguardaron el nosocomio por el presunto ingreso de personas heridas de bala, y al arribar la corporación estatal, presuntamente los obstaculizaron de manera agresiva.

No obstante, la Fiscal del Estado advirtió que las autoridades ministeriales no conocieron sobre este presunto ingreso de heridos a la clínica.

“No, tampoco tenemos reporte de que hubieran ingresado personas heridas”.

Afirmó que la FGE no conoció el caso, ya que pasó directamente a la FGR por un tema de competencia de las instituciones.

Descartó que falte comunicación o coordinación entre las procuradurías, ni obedece a temas subjetivos, sino a las facultades de cada una.

“El tema es competencial, es delito de competencia federal y competencia local, en este caso como se dio la situación fueron puestas a disposición las personas detenidas en la Fiscalía federal, es quien está integrando la carpeta de investigación. No es un tema de que no haya coordinación, no es un tema subjetivo, es un tema competencial”, explicó la Fiscal de Sinaloa.