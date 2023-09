CULIACÁN._ La persona detenida en Culiacán por el delito de pornografía infantil podría pasar en prisión hasta 30 años si se le encuentra culpable, sostuvo la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada.

“El material de esta carpeta es muy sensible, todavía no se vincula a proceso, estamos en espera de ello. No podemos hablar de ello”, dijo.

“Sí consideramos que hay delito y tenemos elementos suficientes, bastantes datos de prueba. Creo que podría alcanzar de 15 a 30 años”.