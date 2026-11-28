CULIACÁN._ El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal, en la que se definieron importantes determinaciones para la preparación, organización y participación del partido en el proceso electoral local 2026-2027, así como para el fortalecimiento de su vida institucional.
De acuerdo a un comunicado, la sesión, encabezada por el presidente del Comité Directivo Estatal, César Emiliano Gerardo Lugo, y la secretaria general, Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, contó con la participación del delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Sinaloa, Roberto Padilla Márquez, y del secretario técnico del Consejo Político Estatal, José Manuel Osuna Lizárraga, y tuvo lugar en las instalaciones del CDE del PRI en Sinaloa, con la asistencia de integrantes de este órgano colegiado.
Entre las determinaciones centrales de la sesión destaca la aprobación de los procedimientos electivos para la selección y postulación de las candidaturas a la gubernatura de Sinaloa, las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y las presidencias municipales de la entidad.
Para la selección y postulación de la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa, se determinó el procedimiento de elección directa, en su modalidad de participación de miembros y simpatizantes, cuya organización y celebración estará a cargo de la Comisión Estatal de Procesos Internos.
En lo que respecta a las candidaturas a diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y a las presidencias municipales, se determinó el procedimiento por Comisión para la Postulación de Candidaturas, órgano colegiado de carácter temporal que tendrá a su cargo el análisis y dictaminación, mediante el método de ponderación, de la procedencia de las postulaciones.
Los acuerdos establecen, además, que el Comité Directivo Estatal determinará, en las respectivas convocatorias, los distritos electorales y municipios en los que se aplicarán los mecanismos electivos garantes de la paridad de género.
Asimismo, la Comisión Política Permanente autorizó al presidente del Comité Directivo Estatal, César Emiliano Gerardo Lugo, para iniciar pláticas con otras fuerzas políticas, tendientes a concretar y suscribir convenios de coalición y/o candidaturas comunes para la Gubernatura, las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y las presidencias municipales de la entidad.
Como parte de los trabajos de preparación electoral, se aprobó la integración de la Comisión Estatal de Postulación de Candidaturas y la incorporación de seis consejeras y consejeros políticos estatales a la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal.
En materia de fortalecimiento institucional, la Comisión Política Permanente determinó la integración de cinco comisiones estatales para sus respectivos periodos estatutarios, consolidando los órganos responsables de los procesos internos, la justicia y ética partidarias, el presupuesto, la fiscalización y el financiamiento del partido.
En el marco de la sesión, el presidente del Comité Directivo Estatal tomó la protesta estatutaria a las y los integrantes de las comisiones estatales, formalizando su incorporación a los respectivos órganos partidistas.
Con estas determinaciones, el PRI Sinaloa avanza en la construcción de las condiciones jurídicas, políticas y organizativas necesarias para afrontar el próximo proceso electoral, privilegiando la participación de sus órganos colegiados, el cumplimiento de sus disposiciones estatutarias y la certeza en sus procedimientos internos.
El Partido Revolucionario Institucional refrenda su compromiso con la legalidad, la democracia interna, la unidad partidista y el fortalecimiento de sus estructuras, de cara a los retos que representa el proceso electoral de 2027 en Sinaloa.