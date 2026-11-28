CULIACÁN._ El Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Estatal, en la que se definieron importantes determinaciones para la preparación, organización y participación del partido en el proceso electoral local 2026-2027, así como para el fortalecimiento de su vida institucional.

De acuerdo a un comunicado, la sesión, encabezada por el presidente del Comité Directivo Estatal, César Emiliano Gerardo Lugo, y la secretaria general, Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela, contó con la participación del delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Sinaloa, Roberto Padilla Márquez, y del secretario técnico del Consejo Político Estatal, José Manuel Osuna Lizárraga, y tuvo lugar en las instalaciones del CDE del PRI en Sinaloa, con la asistencia de integrantes de este órgano colegiado.

Entre las determinaciones centrales de la sesión destaca la aprobación de los procedimientos electivos para la selección y postulación de las candidaturas a la gubernatura de Sinaloa, las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa y las presidencias municipales de la entidad.

Para la selección y postulación de la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa, se determinó el procedimiento de elección directa, en su modalidad de participación de miembros y simpatizantes, cuya organización y celebración estará a cargo de la Comisión Estatal de Procesos Internos.