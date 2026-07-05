Detienen a un hombre por ingresar al área de la fuente en la glorieta Cuauhtémoc durante el Fan Fest, en Culiacán

Durante el desarrollo del Fan Fest instalado en la glorieta Cuauhtémoc, conocida como “La Canasta”, un hombre fue detenido por ingresar al área de la fuente, restringida para los asistentes.

Elementos de la Policía Estatal intervinieron para retirar al individuo y posteriormente lo aseguraron, sin que se reportaran mayores incidentes derivados de la acción.