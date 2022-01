$!Detrás de la ‘estatua humana’ en Culiacán se encuentra un artista que adora a los niños

“Me gustó mucho (cuando inicié como estatua humana) porque mucha gente hacía bola ahí donde me ponía y se tomaban fotos, para mí era algo impresionante que me admiraran”, dijo.

Para caracterizarse utiliza una pintura que él mismo elabora a base de la mezcla de polvo aluminio y aceite de cocina, con el tiempo ha dominado el proceso de caracterización, hasta llegar a realizarlo en unos minutos.

“Para vestirme y pintarme, unos 7 minutos, para quitarme el maquillaje como unos 15 minutos, se quita rápido con jabón y agua”, explicó.

Comentó que lo más difícil de su trabajo es aguantar varías horas bajo el sol y las miradas expectantes de los peatones que espera un error, un movimiento, una muestra de humanidad en la estatua que lucha por permanecer inmóvil.

“Lo más difícil es soportar el sol y que la gente me esté mirando y se pregunte ‘¿es de verdad o es de mentira?’, aveces se me quedan viendo, esperando a ver si respiro o si me muevo, esperando a que me equivoque”, relató.

Sin embargo, comentó que cada día se reta a sí mismo e intenta ser mejor en su oficio y durar más tiempo sin moverse.