$!Deuda de Sinaloa sigue al alza: crece otros $238.7 millones en tres meses

La deuda pública de Sinaloa no frenó su crecimiento durante el segundo trimestre del año y, en apenas tres meses, aumentó otros 238.70 millones de pesos, de acuerdo con el Informe Financiero correspondiente al periodo enero-junio de 2026.

Después de que entre marzo de 2025 y marzo de 2026 el saldo de la deuda estatal pasó de 4 mil 610.95 millones de pesos a 5 mil 563.26 millones, para junio el monto registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público llegó a 5 mil 801.96 millones de pesos.

El saldo era de 5 mil 563.26 millones de pesos al cierre del primer trimestre, por lo que en el segundo trimestre se acumuló un incremento adicional de 4.29 por ciento nominal.

El comportamiento confirma que el crecimiento de los pasivos estatales continúa concentrándose en la deuda directa con instituciones de banca comercial, mientras otros componentes de la deuda pública presentan reducciones.

La deuda pública total se descompone en deuda directa, deuda deuda contingente y deuda no contingente.

La deuda directa pasó de 4 mil 689.08 millones de pesos en marzo a 5 mil 034.23 millones en junio, un incremento de 345.15 millones de pesos en apenas tres meses.

De ese monto, 4 mil 771.48 millones corresponden a banca comercial, mientras que 262.75 millones están contratados con la banca de desarrollo.