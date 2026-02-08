Deuda pública estatal de Sinaloa creció 16.1% en 2025; supera los $5,700 millones

La deuda pública estatal de Sinaloa, registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo un incremento durante el periodo enero-diciembre de 2025, en comparación con el mismo lapso de 2024, de acuerdo con información oficial expresada en millones de pesos.

Al cierre de 2025, el saldo total de la deuda del estado se ubicó en 5 mil 742.32 millones de pesos, frente a los 4 mil 768.69 millones registrados en 2024, lo que representó un aumento absoluto de 973.63 millones de pesos y una variación real de 16.13 por ciento.

El crecimiento de la deuda estuvo asociado principalmente al aumento en la deuda directa de Sinaloa, que pasó de 3 mil 424.34 millones de pesos en 2024 a 4 mil 762.48 millones en 2025. Este incremento fue de mil 338.14 millones de pesos, equivalente a una variación real de 34.13 por ciento.

Dentro de la deuda directa, el componente con mayor crecimiento fue el correspondiente a la banca comercial. En 2024, la deuda con instituciones de banca comercial ascendía a 3 mil 125.00 millones de pesos, mientras que para 2025 el monto aumentó a 4 mil 487.09 millones de pesos.

Esta variación representó un incremento absoluto de mil 362.09 millones de pesos y una variación real de 38.47 por ciento.

En contraste, la deuda directa contratada con la banca de desarrollo mostró una reducción durante el periodo analizado. Este rubro pasó de 299.34 millones de pesos en 2024 a 275.38 millones en 2025, lo que implicó una disminución absoluta de 23.96 millones de pesos y una variación real negativa de 11.28 por ciento.

Por otro lado, la deuda contingente, correspondiente a obligaciones con aval del estado, presentó una disminución en 2025. El saldo pasó de 555.48 millones de pesos en 2024 a 364.58 millones de pesos en 2025, lo que representó una reducción absoluta de 190.90 millones de pesos y una variación real negativa de 36.70 por ciento.

Dentro de la deuda contingente, el único rubro con saldo corresponde a fideicomisos, los cuales concentraron la totalidad del monto tanto en 2024 como en 2025. En ambos años, los conceptos de municipios, organismos municipales y organismos estatales no registraron deuda contingente, de acuerdo con el cuadro presentado.

Al considerar de manera conjunta la deuda directa y la deuda contingente, el saldo total pasó de 3 mil 979.82 millones de pesos en 2024 a 5 mil 127.05 millones de pesos en 2025. Este aumento representó una variación absoluta de mil 147.24 millones de pesos y un crecimiento real de 24.24 por ciento.

En contraste con el aumento de la deuda con aval del estado, la deuda no contingente, es decir, aquella que no cuenta con aval estatal, mostró una disminución durante el periodo analizado.

Este rubro pasó de 788.88 millones de pesos en 2024 a 615.27 millones de pesos en 2025, con una reducción absoluta de 173.61 millones de pesos y una variación real negativa de 24.78 por ciento.

La deuda no contingente corresponde en su totalidad a municipios y organismos, tanto en 2024 como en 2025, de acuerdo con la desagregación presentada en el documento.

Las cifras están expresadas en millones de pesos y consideran el ajuste por inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con base en la segunda quincena de diciembre de 2018 igual a 100, según se especifica en el cuadro. Asimismo, se precisa que los datos tienen carácter preliminar.

El comportamiento observado en la deuda pública estatal durante 2025 refleja un incremento en el saldo total registrado ante la SHCP, impulsado principalmente por el crecimiento de la deuda directa con la banca comercial, mientras que otros componentes, como la deuda contingente y la deuda no contingente, mostraron reducciones en el mismo periodo.