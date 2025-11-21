$!Devela Sabuesos Guerreras memorial de personas desaparecidas en Culiacán

El colectivo de búsqueda Sabuesas Guerreras A.C. inauguró este viernes el memorial “Perdón por no haberte abrazado más fuerte pensé que te volvería a ver”, en Culiacán, un espacio construido para recordar a las persona que han sido víctimas de desaparición forzada en Sinaloa. El espacio está ubicado en una jardinera, a un costado de las escalinatas de La Catedral, sobre el cual colocaron más de 216 fichas de búsqueda.







Este lugar, contó María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo, lo tomó por la fuerza en 2018, durante la marcha del Día de las Madres, un año después de la desaparición de su hijo Reyes Yosimar García Cruz, ocurrida en enero de 2017. “Yo vine y pegué un azulejo, me lo quitaron, lo volví a pegar hasta que dijeron ya, ¿no? Ellos se cansaron y yo hice mía esta barda. Entonces creo que en memoria de Yosimar, esta barda, este mural va a perseverar para toda la vida”, señaló.







El colectivo necesitó autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para intervenir el lugar, al tratarse de un espacio catalogado como patrimonio histórico. Hoy el mural está formalmente registrado en el INAH, lo que obliga a cualquier persona o autoridad a responder si llegara a ser vandalizado, algo que para las familias representa una especie de protección simbólica y material para la memoria. “Nuestro más sincero agradecimiento por su comprensión y sensibilidad al otorgarnos los permisos necesarios para realizar esta intervención en un espacio de valor histórico. El INAH reconoce que la memoria de una ciudad histórica incluye el dolor y la lucha de sus ciudadanos”, destacó Cruz Bernal en su discurso.







El proyecto, indicó, también fue respaldado por la organización civil, Serapaz y la Unión Europea, así como el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Culiacán. Cruz Bernal agradeció de manera especial a los colectivos de búsqueda presentes, como Tesoros Perdidos Hasta Encontrarles de Mazatlán, Voces por la Justicia y los grupos provenientes del norte del Estado, cuyos casos también fueron incorporados al memorial. “Quiero decirles que cada pieza de este mural es el latido de un corazón ausente que resuena en todo Sinaloa, que la frase grabada sea un llamado a la empatía y al compromiso ciudadano”.





