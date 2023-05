CULIACÁN._ La Diputada Deysi Judith Ayala Valenzuela dejó el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, y se declaró legisladora sin partido.

En un comunicado leído en la sesión extraordinaria de este martes, Ayala Valenzuela argumentó que su separación responde a motivos personales, sin embargo, en conferencia de prensa explicó que su principal motivo es que las iniciativas que ha presentado no han sido aprobadas.

“Básicamente lo que yo quiero es impulsar mi trabajo aquí en el Congreso”, expresó.

“A la fecha yo no tengo ninguna iniciativa aprobada, y tengo iniciativas importantes... Por supuesto que yo voy a buscar tener una posición, una representación en la Junta de Coordinación Política y justamente desde ahí impulsar mi trabajo legislativo”.

Explicó que su separación del grupo parlamentario es causa de expulsión automática del partido, no obstante, es algo que no depende de ella; además aseguró que la forma en cómo se dieron a conocer nombres de quienes podrían encabezar el PRI Sinaloa, no fueron las correctas.

“Yo no sé si lo van a hacer efectivo o no, si se me va a juzgar o no de esa manera; yo el día de hoy me entero de que se manejan ya nombres para dirigir el Comité Directivo Estatal del PRI”, dijo.

“La convocatoria fue una convocatoria que se definió desde el Comité Ejecutivo Nacional, la forma en que se iba a elegir a quienes dirigen o a quienes van a dirigir el partido, pero eso ya es otro tema”.

Ayala Valenzuela no es la primera Diputada que deja el grupo parlamentario del PRI; en octubre del 2022, con la designación del Diputado Ricardo Madrid Pérez como presidente de la Mesa Directiva, el Diputado Feliciano Valle Sandoval renunció a la bancada y se declaró como legislador sin partido, ya que buscaba ser él quien fuera elegido para ese cargo.