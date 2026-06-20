Diabetes en Sinaloa: El 10.4% de los adultos ya cuenta con un diagnóstico; la cifra se duplica en adultos mayores

La Coordinación Estatal del Programa de Enfermedades Cardiometabólicas informó que en el estado de Sinaloa, la diabetes tipo 2 se ha posicionado como la de mayor impacto entre la población, afectando al 10.4 por ciento de los adultos mayores de 20 años.

De acuerdo con Thanya Alexandra González Rentería, coordinadora del programa, compartió que estas cifras implican que al menos uno de cada 10 adultos en la entidad reporta vivir con un diagnóstico previo de esta enfermedad.

“Teniendo un diagnóstico médico previo a pacientes mayores de 20 años con aproximadamente el 10.4 por ciento de la población”, señaló González Rentería.

La situación epidemiológica muestra un incremento crítico conforme avanza la edad de los ciudadanos, ya que la prevalencia se dispara en el sector de los adultos mayores de 60 años, donde se estima que entre el 25 y el 26 por ciento de las personas padecen diabetes.

Para combatir este panorama, la Secretaría de Salud, en coordinación con IMSS-Bienestar, implementa ferias de salud orientadas al diagnóstico oportuno mediante tomas de glucosa capilar y pruebas de hemoglobina glucosilada.

“Una vez que se determina si el paciente tiene riesgos de esta enfermedad que no conozcan, que tienen ese diagnóstico, ya se les hace la observación y se les deriva a su centro de salud más cercano”, informó.

Los pacientes detectados con riesgos son derivados a sus centros de salud para un seguimiento formal y uno de los pilares del tratamiento son los Grupos de Ayuda Mutua, donde un equipo de nutriólogos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales brindan talleres especializados.

Estos grupos están diseñados para que el paciente aprenda a realizar ejercicios acordes a sus condiciones físicas, especialmente para aquellos con problemas de movilidad o de edad avanzada, y reciba orientación sobre alimentación y manejo psicológico del padecimiento.

Un control deficiente de la glucosa puede derivar en complicaciones graves como el glaucoma, la insuficiencia renal crónica y el desarrollo de pie diabético.

En cuanto al suministro de fármacos para pacientes diabéticos, la coordinación dijo que, tras la migración de los centros de salud al sistema IMSS-Bienestar, no se han recibido reportes relevantes de desabasto y el medicamento se distribuye a través de las denominadas rutas de salud que cubren todas las unidades del estado.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población a no esperar a presentar síntomas como dolores de pecho o cabeza para buscar atención.

Instaron a los ciudadanos, tengan o no derechohabiencia a acudir a revisiones periódicas en los centros de salud locales, subrayando que estas enfermedades desgraciadamente no avisan y el control preventivo es la única vía para evitar complicaciones a largo plazo.