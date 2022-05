Diálogo, propone AMLO por tema de Estrada Ferreiro y ‘sus problemas’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que lo único que sugiere para los problemas por los que atraviesa el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, es el diálogo.

Dijo que hasta su llegada ayer al aeropuerto de Culiacán supo, por medio de las viudas de los policías, que existía un proceso del juicio político en contra de Estrada Ferreiro, sin embargo, al llegar al hotel en que hospedó había otro grupo apoyando al Alcalde.

“Me enteré ayer que llegamos, porque en el aeropuerto había un grupo de señoras esposas de policías, viudas, que tienen una demanda y protestaban en contra del Presidente Municipal y luego ya quedamos en atenderlas hoy, ya se les atendió y pues que se va a resolver su problema, porque al parecer es justo lo que están demandando y cuando llegué al hotel, ahí había otro grupo pero a favor del Presidente Municipal”, expresó.

“Entonces, lo mejor, si acabo de hablar de diálogo, es que haya diálogo... ya le pedí al Secretario de Gobernación, que hable con él (Estrada Ferreiro) y aquí nos ayuda también el Gobernador Rubén Rocha”.

A López Obrador se le recordó que no es la primera vez que hay instrucciones suyas para que Estrada Ferreiro atienda o resuelva algún problema.

“Hay que seguir insistiendo en el diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, no cansarse. Y ya, se va a atender el asunto”, expresó.

También se le preguntó su opinión sobre el juicio político, si es aplicable o no.

“En eso yo no me meto, eso es un asunto de los ciudadanos, de Sinaloa y particular de los ciudadanos de Culiacán, pero yo no puedo opinar ni a favor ni en contra esos casos, no me corresponde y no es prudente, aparte”.