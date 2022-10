Dice el Gobernador Rubén Rocha Moya que él no tiene conflicto con ‘El Químico’

“‘El Químico’ aspiró a ser Gobernador, pero no llegó, estuviera enojado yo con él si hubiera llegado él y a mí me hubieran dejado”.

“No es problema, es una práctica que se hacía antes, perseguir a los... Yo no estoy persiguiendo a ninguno”, dijo.

Rocha Moya señaló que regularmente se entendía que los conflictos los capitaliza el Gobernador para sus adversarios, pero que no es así.

“¿Qué si yo tengo conflicto con él? No, no tengo conflicto con él, con ‘El Químico’, pues el conflicto está dado en Mazatlán y es con la sociedad, es con regidores, etcétera”.

CULIACÁN._ Luego de darse a conocer los documentos de la Sedena en los que se señala discordia entre el Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y el Gobernador Rubén Rocha Moya , que alertaba sobre un posible juicio, el Mandatario estatal aseguró que no existe conflicto alguno.

El Gobernador reiteró que este asunto se va a canalizar y se va a resolver, si es que hay manera de darle una solución, ya que es un tema que está judicializado.

“Ese tema tiene dos aspectos; uno que es político y otro judicial, el político es todos aquellos que no quieren que sea Presidente ‘El Químico’ por segunda vez”, manifestó.

“Y el otro es, no es inventado, es un problema judicial, pero no eso me toca a mí, le toca las instancias correspondientes, quién denunció y quién está obligado como la Fiscalía a darle seguimiento”.