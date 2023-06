Tras la destitución del director del Penal de Aguaruto por el hallazgo de armas, el Gobernador Rubén Rocha Moya expresó que será difícil nombrar al próximo director, además de que no hay garantía de que sea incorruptible.

“Se sorprendió a un criminal que quiso entrar sin identificación, seguramente con complicidad con el director”, comentó el Gobernador.

“(Sobre si el sucesor) No sé, no tengo la precisión, le pedí al Secretario (Enrique Inzunza) que hiciera ese movimiento, ya lo hizo, es muy batalloso poner director en el penal, no crean que cualquiera quiere”, manifestó Rubén Rocha Moya.