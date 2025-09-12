Dice Loza Ochoa a Gobernador que en su administración han impulsado una campaña en su contra

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Óscar Loza Ochoa, acusó que dentro de la administración del Gobierno de Sinaloa hay medidas en su contra que han impulsado una campaña que lo califica de delincuente.

Señaló que se encuentra libre de delitos y señaló que existe una trayectoria de medio siglo que lo respalda como defensor de los derechos humanos.

”Tengo más de 50 años en esta lucha. De lo que sí estoy le he dicho al gobernador es que vea que al interior de su propio Gobierno hay medidas, hay medidas que han empujado una campaña en contra de mi persona”, dijo.

“Yo no tolero de ninguna manera que siga especulando con una trayectoria de más de 50 años y sí le pido yo a la señora Fiscal me resuelva. Si no encuentran elementos, díganlo. Y si encuentran elementos de que yo haya cometido un delito también, ejecútenlo. Yo no le saco de ninguna manera” .

Loza Ochoa enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en su contra de parte de un grupo de policías retirados que le acusan de amenazas.

La denuncia fue interpuesta específicamente por Yesenia Rojo Carrizosa, persona que realiza gestiones para el pago de prestaciones a policías en Sinaloa.

”Yo no tengo ningún temor a que si encuentran elementos se judicialice si se encuentran, pero que lo digan, y si no lo tengo, que también lo digan y que no tarde en decirlo, porque esto ha dado pie a especulaciones. Y yo estoy obviamente, estoy obviamente convencido que no he cometido ningún delito”, defendió.

Los comentarios de Loza Ochoa fueron realizados en el evento de inauguración de la Vicefiscalía para la Defensa de Activistas y Periodistas, pues durante su discurso el Gobernador Rubén Rocha Moya respaldó al funcionario de la CEDH.