El Diputado local por Morena, José Manuel Luque Rojas, defendió que en su discurso del 9 de enero deseó la muerte política del Partido Sinaloense, pero no de su dirigente Héctor Melesio Cuén Ojeda. No obstante, enfatizó que no necesita disculparse con él.

Luque Rojas sostuvo que no era su intención que el mensaje se entendiera como desearle la muerte a Cuén, por lo que ofreció disculpas a la prensa y esa aclaración al pasista.

”En todo momento hice referencia al PAS, partido... luego, enseguida, ya para terminar mi participación, ciertamente dije que esperaba la muerte del partido, no del dirigente”, dijo Luque Rojas.

”Yo vengo a hacer aclaraciones del sentido de mi mensaje, yo le ofrecería con mucho gusto una disculpa a Héctor Melesio si yo hubiera tenido la intención de desearle tal cosa y que luego me haya arrepentido de ella”, asentó.

Subrayó que se hace responsable del cómo compartió su mensaje, pero no de las interpretaciones que hagan terceros. En ese sentido, aseguró que Cuén Ojeda no lo interpretó como una amenaza o deseo de muerte, pero le conviene manejarlo como tal por temas políticos.

”Estoy haciendo aclaraciones, y espero que Héctor Melesio Cuén asuma, así como asumió el mensaje de la manera en que lo hizo ayer, pues que asuma la aclaración en los términos en que lo estoy haciendo hoy, pero de ninguna manera tendría por qué disculparme con él, no lo he amenazado”.

“Si quieren manejar otra cosa, pues manéjenlo, si le es útil para su propósito, pero en ningún momento fue mi intención propagar una cosa así de violencia”.

Admitió abiertamente que está en contra del Partido Sinaloense y sus ideas, pero no por ello espera la muerte de su dirigente ni sus militantes.

“Yo siempre me he expresado contrario a este personaje, al dirigente del PAS, no renuncio a ello porque son mis convicciones también, pero eso no tiene nada qué ver con su persona, con su honorabilidad como individuo. Se trata de las acciones que, como dirigente y como persona pública hace, y hasta ahí”, estableció Luque Rojas.

Además respondió a una carta que le dirigió la ex Diputada y cónyuge de Cuén Ojeda, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, en la que le acusa por expresarse de esa forma por intereses laborales.

“Yo no estoy aquí por una ‘chambita’, dice ella que tengo miedo a perder mi chambita, dice. Decirle a la maestra, yo fui investigador nacional 15 años del Conahcyt, soy profesor investigador de tiempo completo titular C, máximo nombramiento que hay en la UAS, que ella conoce muy bien por razones obvias”.