Jesús Madueña Molina aseguró desconocer acerca de las ya nueve denuncias presentadas por parte de la UIPE y agregó solo enterarse de estas a través de medios de comunicación.

“Nada, ya saben que nada de eso, nos enteramos por los medios, parece que Noroeste y Espejo tienen la exclusiva de la Fiscalía y la UIPE porque son los que se enteran, nosotros no tenemos ninguna notificación hasta este momento, de nada”, declaró Madueña Molina.

“(Sobre cuántas denuncias suma) Pues no sé, como te digo, nosotros no tenemos ninguna notificación, si tu me preguntas ahorita pues yo te diría que ninguna”, expresó.

“El problema es que todo lo hacen a través de los medios, pues es mediático... yo desconozco, porque inclusive se ha mandado a investigar, en el sistema de la Fiscalía no hay nada, todo lo están manejando de manera, no sé por qué, oculta”, sostuvo el Rector.

De la misma manera, mencionó que han solicitado los expedientes correspondientes, y les han dicho que no hay nada.